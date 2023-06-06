Главные итоги ЦИПР-2023

В Нижнем завершилась главное событие цифровой экономики — конференция ЦИПР. В ней поучаствовали представители крупнейших корпораций, ведущие эксперты и представители бизнеса и власти.
В конференции приняли участие более 7 тысяч человек из 2 тысяч компаний и 77 регионов России, а также 8 иностранных делегаций (КНР, Индия, ЮАР, Беларусь, Иран, Турция, Казахстан, Бразилия).
В рамках деловой программы прошло 88 дискуссий, на которых выступили более 700 спикеров.
Выставочная экспозиция с прорывными российскими решениями в области цифровых технологий заняла 5500 м2 и 102 стенда.
За время проведения конференции было подписано 63 соглашения, а в онлайн-музее DECIPRALAND было выставлено 120 работ от 40 художников.
В рамках ЦИПР ключевые игроки рынка заключили соглашения, презентовали новые решения, поделились результатами работы своих продуктов. Кроме деловой программы в рамках ЦИПР прошли чемпионаты, фестивали и спортивные состязания.
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Фото: архив организаторов
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