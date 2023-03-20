Нижний на Международной выставке MITT

В Москве проходит международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT. Один из участников — Нижний. Концепция стенда — «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия», а дизайн выполнен в стиле Пакгаузов.
Гости могут узнать предложения туроператоров, увидеть НХП и послушать диджей-сеты в тематической локации.
Кроме того, в зоне «Нижний Новгород — столица детского туризма» можно погрузиться в виртуальную реальность и прогуляться по городу.
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Фото: соцсети
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