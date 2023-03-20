Нижний на Международной выставке MITT

Гости могут узнать предложения туроператоров, увидеть НХП и послушать диджей-сеты в тематической локации.

Кроме того, в зоне «Нижний Новгород — столица детского туризма» можно погрузиться в виртуальную реальность и прогуляться по городу.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: соцсети