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Технологии

Стали известны победители бизнес-стендапа «Свои грабли»

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В нижегородском технопарке «Анкудиновка» завершился очередной эффектный и полезный стендап для предпринимателей «Свои грабли» – о проектах, изменивших жизнь региона к лучшему.

 

Восемь участников рассказали о своем предпринимательском опыте. А готовить выступления им помогали профессиональные комики и стендаперы. В составе конкурсного жюри — успешные предприниматели, инвесторы, эксперты из различных областей. Среди которых и директор издания «НН.Собака.ru» — Илона Лапшина.

Победители проекта:

  • Роман Федулов (Балахна) — создатель бренда гранулированного мороженого MilkyMoon`s
  • Александр Светанков (Павлово) — руководитель кофейни и арт-пространства «Бункер», он же завоевал приз зрительских симпатий
  • Константин Верховинский (Нижний Новгород) — основатель digital-агентства R-Тоp и организатор конференции «Digital-оттепель», которая регулярно проходит в технопарке «Анкудиновка».



 

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Фото: Артем Дубов

 

 

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