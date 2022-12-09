Стали известны победители бизнес-стендапа «Свои грабли»

Восемь участников рассказали о своем предпринимательском опыте. А готовить выступления им помогали профессиональные комики и стендаперы. В составе конкурсного жюри — успешные предприниматели, инвесторы, эксперты из различных областей. Среди которых и директор издания «НН.Собака.ru» — Илона Лапшина.

Победители проекта:

Роман Федулов (Балахна) — создатель бренда гранулированного мороженого MilkyMoon`s

Александр Светанков (Павлово) — руководитель кофейни и арт-пространства «Бункер», он же завоевал приз зрительских симпатий

Константин Верховинский (Нижний Новгород) — основатель digital-агентства R-Тоp и организатор конференции «Digital-оттепель», которая регулярно проходит в технопарке «Анкудиновка».







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Фото: Артем Дубов