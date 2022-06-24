«Сбербанк» объединил нижегородских представителей власти, банка и предпринимателей

«Мы выступаем ключевым партнером и для бизнеса, и для государства. Поддержку малого и микробизнеса “Сбербанк” определяет, как одно из самых приоритетных направлений своей деятельности. Любой предприниматель: от новичка, который только решил открыть свое дело, до владельцев стабильного бизнеса, может получить в банке полный спектр услуг», — отмечает управляющий Нижегородским отделением ПАО «Сбербанк» Виталий Бодров.

Участники встречи – клиенты «Сбербанка», которые успешно развивают свой бизнес и готовы делиться лучшими идеями, наработками и практиками с начинающими предпринимателями.

Среди участников общественного диалога:

Андрей Саносян — заместитель губернатора Нижегородской области;

— заместитель губернатора Нижегородской области; Альбина Разина — первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;

— первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области; Сергей Звонков — заместитель генерального директора ТПП Нижегородской области;

— заместитель генерального директора ТПП Нижегородской области; Алексей Фирстов — начальник отдела финансирования министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;

— начальник отдела финансирования министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области; Илья Тихонов — директор Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области.

В регионе действуют масштабные меры поддержки бизнеса. К примеру, льготное кредитование. Банки выступают в роли операторов, поэтому доступ к специальным мерам получают все предприниматели, в том числе из небольших населенных пунктов.

На следующий день участники посетили нижегородские компании. Среди них: «Горький.Сквош» — бизнес-проект предпринимателя Виктора Маслова. После чего отправились в «Типографию АПД» — крупнейший в России полиграфический комплекс по производству рекламной и упаковочной продукции.







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Фото: Starikov Pavel / Shutterstock.com