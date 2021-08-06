Miele: рецепты здорового питания

Салат с креветками су-вид

Креветки готовим при температуре 58 0С в вакуумной упаковке минут 40-45. В бытовой технике Miele есть автоматическая программа низких температур, контролировать которую можно через приложение на смартфоне. В результате креветки даже без соли и специй получаются сочными и нежными.

Добавляем к целым креветкам порванные руками листья салата, половинки помидоров черри, нарезанное кубиками авокадо.

Заправляем домашним йогуртом, приготовить который из молока и закваски в подогревателе Miele не составит труда. В йогурт добавляем специи для рыбы, свежий тертый чеснок, цедру лимона, взбиваем блендером и заправляем салат. Украшаем салат листиком базилика и королевской креветкой, обваленной в смеси тертой цедры лимона, лайма и мелкопорезанного укропа.

Можно ли приготовить тот же салат без техники Miele? Конечно! Но креветки могут получиться резиновыми, покупной йогурт оказаться невкусным или не совсем натуральным по составу. Секретный ингредиент этого блюда – именно техника Miele, которая экономит силы, время и всегда дает стабильный результат.