Miele: рецепты здорового питания

«Здоровое питание может быть нескучным и нравиться всей семье, от мала до велика», – эти слова повторяют с экранов телевизоров, со страниц журналов и в многочисленных материалах в сети. Немецкая компания Miele вносит одно важное уточнение: здоровое питание может еще и не быть подвигом, ради которого придется дневать и ночевать на кухне. В качестве аргумента к этому утверждению приводим мастер-класс, прошедший недавно в фирменном магазине Miele на Алексеевской.
Техника Miele – это баланс между дизайном и технологиями, вкусом и инновациями, вниманием к деталям и желанием угодить всем членам большой семьи. Слоган компании «Все лучше и лучше» не менялся с 1899 года и теперь, скорее, напоминает образ жизни, чем рекламный призыв. О том, как найти баланс между полезным и вкусным, нам рассказали Александр Мерчук, бренд-шеф академии Miele, директор по мерчандайзингу компании Miele Юлия Семенова и Елена Александровна Борисова, врач-педиатр высшей категории, врач-гастроэнтеролог клиники «Персона Детство». Каждый из них – эксперт в своем собственном направлении, но оказывается, из соединения отличной техники, хорошей кухни и достоверных знаний о правильной еде с самого раннего возраста и состоит тот самый рецепт здорового питания, о котором одни так много говорят, а Miele уже 122 года делает.
Юлия Семенова
старший ивент-менеджер
Время и здоровье – самое ценное, что у нас есть. Полезная и вкусная еда поддерживает здоровье. При этом мы не тратим много времени на приготовлении пищи. Как мы варим бульон? Поставили, закипел, сняли пенку, ждем. Как я варю бульон? Ставлю в пароварку Miele, иду гулять с собакой, возвращаюсь, у меня готов идеальный прозрачный бульон. Как мы печем пироги? Часами ждем, когда подойдет дрожжевое тесто. Как это делаю я? В 9 готовлю тесто и к 12-ти у меня уже пироги на столе. Выручает автоматическая программа подъема теста в духовом шкафу Miele. Еще одна прекрасная история – когда домашние возвращаются с учебы, работы, и любое блюдо в духовом шкафу будет готово к их приходу, оставаясь горячим ровно столько, сколько вам надо! Такие маленькие радости очень скрашивают жизнь!.
Салат с креветками су-вид
Креветки готовим при температуре 58 0С в вакуумной упаковке минут 40-45. В бытовой технике Miele есть автоматическая программа низких температур, контролировать которую можно через приложение на смартфоне. В результате креветки даже без соли и специй получаются сочными и нежными.
Добавляем к целым креветкам порванные руками листья салата, половинки помидоров черри, нарезанное кубиками авокадо.
Заправляем домашним йогуртом, приготовить который из молока и закваски в подогревателе Miele не составит труда. В йогурт добавляем специи для рыбы, свежий тертый чеснок, цедру лимона, взбиваем блендером и заправляем салат. Украшаем салат листиком базилика и королевской креветкой, обваленной в смеси тертой цедры лимона, лайма и мелкопорезанного укропа.
Можно ли приготовить тот же салат без техники Miele? Конечно! Но креветки могут получиться резиновыми, покупной йогурт оказаться невкусным или не совсем натуральным по составу. Секретный ингредиент этого блюда – именно техника Miele, которая экономит силы, время и всегда дает стабильный результат.
Елена Александровна Борисова
врач-педиатр высшей категории, врач-гастроэнтеролог клиники «Персона Детство»
Домашнее питание обеспечивает безопасность. Вы знаете, какие используете продукты, какого они срока годности. Правильное питание должно начинаться с детства, ведь оно закладывает здоровье на долгие годы.
Питание ребенка должно быть сбалансированным: белки, жиры, углеводы. Белки и животного, и растительного происхождения, качественное мясо, молоко, много овощей, фруктов и круп, настоящее оливковое и сливочное масло – из этих кубиков складывается здоровый организм ребенка, но и взрослым нельзя забывать об этих принципах.
Нередко родители вкладывают в понятие правильного питания свой смысл. Сейчас появилось много мифов и спекуляций на эту тему: кто-то исключает молоко, кто-то – глютен, кто-то – мясо, даже если нет никаких противопоказаний. Это влечет за собой не только стресс для ребенка, но может привести к расстройствам пищевого поведения в будущем. Но главное – это принцип общей поддержки, когда все члены семьи без исключения питаются правильно, поддерживая полезные привычки друг друга. Приготовление здоровой пищи для детей и взрослых требует щадящего режима обработки: продукты отвариваем, запекаем, готовим на пару. И здесь умная техника вам в помощь!
Сальморехо, холодный томатный суп из Испании
Кожицу помидоров надрезаем крест на крест и бланшируем пару минут в комби-пароварке. Белый хлеб нарезаем кубиками, предварительно срезав корочку. Остывшие и очищенные от кожицы помидоры вместе с хлебом, специями и чесноком взбиваем блендером в большой миске. Добавляем немного винного уксуса. Подаем суп с ломтиками пармской ветчины.
Этот простой рецепт делает акцент на сезонных томатах, которые пахнут летом, и осознанном потреблении хлеба, когда даже слегка подсохший багет можно превратить в прекрасный ингредиент для освежающего супа. Да, приготовить сальморехо несложно, если есть кому вместо вас бланшировать помидоры! Комби-пароварка Miele не обварит руки кипятком и не станет сердиться, если с очередного томата не снимется шкурка. В отличие от хозяйки, которая потратит множество нервных клеток, хотя могла бы просто наслаждаться временем с семьей, пока всю работу за нее делала бы техника.
Александр Мерчук
бренд-шеф Академии Miele
Качество, безопасность и длительный срок службы бытовой техники и аксессуаров к ней – для техники, которой мы пользуемся на кухне каждый день, это особенно важно. Технологии Miele очень экологичны. Это касается и энергозатрат – потребления электроэнергии, воды – и дизайна техники. Среди моих личных фаворитов на домашней кухне – посудомоечная машина. Уверен: она должна быть в каждом доме, независимо от состава семьи, будь вас двое или пятеро. В мой топ-лист входит и комби-пароварка, незаменимый помощник! Приготовит сказочную морковку или брокколи на пару. В хит-парад бытовой техники я бы включил и подогреватель посуды и пищи, он создает эффект русской печи. Помогает идеально растопить мед, масло, шоколад, сделать соус, приготовить домашний йогрут. При этом не надо контролировать процесс приготовления. Все делается автоматически.
Песочный пирог с черникой и «облаком» из взбитой сметаны.
Тесто для пирога готовим по принципу три – два – один: 300 грамм муки, 200 грамм сливочного масла, 100 грамм сахара. Перемешиваем и получаем довольно мягкое тесто, которое выкладываем в форму так, чтобы хватило на донышко и стенки.
В качестве начинки берем замороженную чернику, а для заливки потребуется 300 грамм сметаны, 2 яйца и сахар по вкусу.
Сметану, яйца и сахар взбиваем миксером. Выкладываем на тесто две трети черники, заливаем сметанной смесью, сверху кладем оставшиеся ягоды. Пирог украшаем орехом пекан и тростниковым сахаром.
Выбираем температурный режим 185 градусов, время приготовления 35 минут. Когда духовой шкаф нагреется до необходимой температуры, пойдет обратный отчет. Используем режим интенсивной выпечки, когда работают нижний и кольцевой нагревательные элементы и вентиляция.
Приготовив пирог, духовой шкаф автоматически приоткроется, чтобы блюдо быстрее остыло. Покрытие формы для выпечки Miele позволяет резать пирог, не вынимая хрупкий десерт целиком.
Хозяйки знают, сколько усилий потребует приготовление такого пирога без помощи удобной и надежной техники. Сначала придется испечь основу, остудить ее, добавить жидкую ягодно-сметанную начинку и снова отправить в духовку. Духовой шкаф Miele справился с такой задачей в один заход, обеспечив сладкую жизнь всем членам семьи.
Как видите, рецепт здорового питания существует, и он прост: побольше качественных продуктов, много хорошего настроения и минимум усилий. Только смешав в правильных пропорциях эти ингредиенты, вы получите счастливую и здоровую семью, в которой все знают, что питаться вкусно и правильно можно, экономя силы и время на общение с самыми близкими. Эту задачу и берет на себя техника Miele вот уже 122 года и отлично справляется, между прочим! Проверить это вы можете сами, придя в фирменный магазин Miele по адресу: ул. Алексеевская, 6/16
Текст: Ольга Жищук
Фото: Александр Мерзляков
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