На нижегородской конференции ЦИПР выбрали 25 инновационных проектов

Среди высокотехнологичных разработок были выбраны стартапы по запуску приложения для работы с цифровыми двойниками и созданию компьютерного зрения для дорожных сервисов.
Цифровая Индустрия Промышленной России – конференция, которая объединяет корпорации и стартапы, развивающие проекты в сфере передовых технологий. В этом году, при поддержке Ассоциации «Индустриальные инновации», в программе ЦИПР-2021 был представлен новый трек - ЦИПР Инновации.
В рамках трека прошли два раунда питч-сессий стартапов. Подать заявку на участие в питч-сессиях могли стартапы с готовым MVP и первые кейсы внедрения, ставящие своей задачей выход на внешний рынок. На питч-сессиях они представили свои разработки перед экспертным жюри. В его состав вошли: руководитель акселератора StartupDrive ПАО «Газпром нефть» Константин Мусатов, директор проектного офиса «Развитие технологий» ПАО «Ростелеком» Любовь Симонова, старший инвестиционный директор VEB Ventures Илья Щербаков, директор Ассоциации «Индустриальные инновации» Антон Арнаутов и директор по инновациям Кировского завода Олег Бочтарев.
В первом раунде питч-сессий самым перспективным был признан проект «Цифровой рабочий», а во втором – приложение виртуального прототипирования для коллективной работы с цифровыми двойниками в виртуальной реальности VR Concept и решение компьютерного зрения для дорожных сервисов на основе данных EDGE Vision.
«Цифровой рабочий» – программный продукт, объединяющий сквозные технологии (IoT, геопозиционирование, большие данные и искусственный интеллект) для аналитики и управления производительностью труда на промышленных предприятиях. На данный момент идет первое масштабное внедрение системы на крупном металлургическом производстве.
Юрий Зайцев
Владелец продукта «Цифровой рабочий», КРОК
Для разработчиков новых продуктов такие площадки, как ЦИПР – это возможность диалога с лидерами и экспертами цифровой экономики. Без этого развитие промышленных инноваций невозможно. Кроме того, уже на конференции мы получили несколько предложений о сотрудничестве, включая запуск пилотов на крупнейших промышленных предприятиях страны.
Победителями второго раунда стали приложение виртуального прототипирования для коллективной работы с цифровыми двойниками в виртуальной реальности VR Concept и разработчики решений компьютерного зрения для дорожных сервисов на основе данных EDGE Vision.
Денис Захаркин
CEO VR Concept
Питчи ЦИПР и подобные мероприятия позволяют развивать коллаборации между стартапами и демонстрируют уровень готовности инновационных технологий для внедрения в промышленности.
Участие в программе питчей способствует моделированию рынка: дает стартапам возможность представить свои решения ведущим российским и зарубежным компаниям, а заказчикам высокотехнологичных решений найти потенциальных поставщиков.
Вячеслав Лукин
CEO EDGE Vision
Когда создаешь стартап, решающий проблемы на уровне крупного бизнеса или государственных служб, всегда есть определенные сложности, и в проверке гипотез выбора направления развития продукта, и в получении обратной связи, и элементарно в выявлении проблемы, которую нужно решать в первую очередь. Поэтому очень важны питчи — они позволяют стартапам тут же получить обратную связь от индустриальных и профильных экспертов, выйти на диалог с потенциальными заказчиками, получить подтверждение востребованности решения и при удаче даже найти новые пилотные проекты и заказы. Бизнес – это люди, поэтому важно встречаться, общаться и находить точки взаимовыгодного роста компаний.
ЦИПР (Цифровая Индустрия Промышленной России) - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации Национального проекта «Цифровая Экономика». Мероприятие традиционно проходит при поддержке администрации президента РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства экономического развития РФ, аналитического центра при правительстве Российской Федерации и правительства Нижегородской области.
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