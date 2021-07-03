На нижегородской конференции ЦИПР выбрали 25 инновационных проектов

В первом раунде питч-сессий самым перспективным был признан проект «Цифровой рабочий», а во втором – приложение виртуального прототипирования для коллективной работы с цифровыми двойниками в виртуальной реальности VR Concept и решение компьютерного зрения для дорожных сервисов на основе данных EDGE Vision.

«Цифровой рабочий» – программный продукт, объединяющий сквозные технологии (IoT, геопозиционирование, большие данные и искусственный интеллект) для аналитики и управления производительностью труда на промышленных предприятиях. На данный момент идет первое масштабное внедрение системы на крупном металлургическом производстве.

Юрий Зайцев Владелец продукта «Цифровой рабочий», КРОК Для разработчиков новых продуктов такие площадки, как ЦИПР – это возможность диалога с лидерами и экспертами цифровой экономики. Без этого развитие промышленных инноваций невозможно. Кроме того, уже на конференции мы получили несколько предложений о сотрудничестве, включая запуск пилотов на крупнейших промышленных предприятиях страны.

Победителями второго раунда стали приложение виртуального прототипирования для коллективной работы с цифровыми двойниками в виртуальной реальности VR Concept и разработчики решений компьютерного зрения для дорожных сервисов на основе данных EDGE Vision.