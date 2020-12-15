Принтер Instax mini Link от Fujifilm — миниатюрный гаджет для моментальной печати фотографий

Японская компания Fujifilm выпустила модель цифрового мобильного принтера Instax mini Link. Устройство имеет лаконичный дизайн, новые функции и представлено в трех цветовых решениях.
Линейку Instax пополнили устройством эпохи mini Link — цифровым принтером. Гаджет сразу печатает снимки из Instagram, стоп-кадры из видео, воспроизводит совместные фотокарточки с друзьями в режиме «вечеринка». Кроме того, в комплект к нему можно купить пленку Instax mini Mermaid Tail, которая добавляет фотографиям дополнительную яркость.
Мобильные принтеры Instax быстро стали популярным девайсом среди молодых людей за способность моментально распечатать фотографии из социальных сетей и отредактировать их при помощи мобильного приложения.
Шесть фактов о Instax mini Link:
- датчик движения в устройстве и удобный интерфейс нового приложения (чтобы напечатать фотокарточку нужно просто свайпнуть вверх, чтобы воспользоваться функцией reprint перевернуть принтер и нажать на кнопку, а чтобы приблизить фотографию достаточно просто покрутить устройство в разные стороны)
- возможность печатать момент из видео
- 27 различных дизайнов и коллажей
- режим «вечеринка» позволит подключиться к принтеру вместе с друзьями и напечатать совмещенную фотокарточку
- сompatibility test — интерактивный тест, который разбавит любую вечеринку, а затем напечатает результаты на снимке)
- доступная цена – 8.690 рублей
Цифровой принтер доступен для заказа на официальном сайте.
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