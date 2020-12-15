Принтер Instax mini Link от Fujifilm — миниатюрный гаджет для моментальной печати фотографий

Линейку Instax пополнили устройством эпохи mini Link — цифровым принтером. Гаджет сразу печатает снимки из Instagram, стоп-кадры из видео, воспроизводит совместные фотокарточки с друзьями в режиме «вечеринка». Кроме того, в комплект к нему можно купить пленку Instax mini Mermaid Tail, которая добавляет фотографиям дополнительную яркость.

Мобильные принтеры Instax быстро стали популярным девайсом среди молодых людей за способность моментально распечатать фотографии из социальных сетей и отредактировать их при помощи мобильного приложения.