Даже один незарегистрированный товарный знак, один договор без передачи прав, один домен на физлице – и конкурент может закрыть ваш бизнес за месяц.

В отличие от налогов, где три совпадения из пяти – это зона внимания, в интеллектуальной собственности работает правило: один недостаток = 100% риск. В 2024–2025 годах 40% компаний теряли миллионы из-за незарегистрированного товарного знака, утечки базы или спора с фрилансером. 80% дел в судах проиграны собственниками, потому что не было договора, акта или регистрации.

Я видела 100+ таких дел в практике нашего правового агентства «Паритет». Сегодня не буду разбирать, как заполнять заявки в Роспатент. Я расскажу про пять узких мест, где бизнесы теряют активы. Если у вас есть хотя бы одно из них – задумайтесь и действуйте!

Товарный знак (название бренда, логотип) без регистрации

Это самое опасное. Товарный знак – ваше имя, лицо, доверие, репутация. Если вы не зарегистрировали его, конкурент подает заявку первым. Через 8–12 месяцев он получает исключительное право. И тогда он может, к примеру, потребовать выкуп знака, закрытие вашей точки, компенсацию до 10 млн рублей за каждый случай нарушения.

По моей практике, через месяц после подачи заявки на регистрацию и присвоения ей регистрационного номера уже составляются и направляются претензии, без подтверждения регистрации. Да, защита обозначению предоставляется только после осуществления регистрационных действий, но заявителей это не останавливает от того, чтобы потрепать вам нервы, а порой и получить огромные отступные за передачу прав на заявку.

С 4 января 2026 года максимальная компенсация за нарушение увеличена до 10 млн рублей. В 2025 году суды поддержали 80% таких требований. В судебной практике много случаев, когда конкуренты регистрируют похожее название и требуют закрытия бизнеса. Например, споры о товарных знаках в молочной отрасли.

Почему это критично: даже если у вас один бренд, но он не зарегистрирован – вы в опасности. Неважно, сколько у вас остальных активов в порядке.