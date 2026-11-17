Мы привыкли, что собственность – это что-то осязаемое, но в эпоху «экономики впечатлений» главные активы могут выглядеть иначе. Название, логотип, домен, база клиентов – это интеллектуальная собственность, и даже один незащищенный актив – это риск. Юрист, собственник и руководитель правового агентства «Паритет» Светлана Чеботарева объясняет, какие ловушки подстерегают тех, кто до сих пор считает, что патент нужен только изобретателям.
Даже один незарегистрированный товарный знак, один договор без передачи прав, один домен на физлице – и конкурент может закрыть ваш бизнес за месяц.
В отличие от налогов, где три совпадения из пяти – это зона внимания, в интеллектуальной собственности работает правило: один недостаток = 100% риск. В 2024–2025 годах 40% компаний теряли миллионы из-за незарегистрированного товарного знака, утечки базы или спора с фрилансером. 80% дел в судах проиграны собственниками, потому что не было договора, акта или регистрации.
Я видела 100+ таких дел в практике нашего правового агентства «Паритет». Сегодня не буду разбирать, как заполнять заявки в Роспатент. Я расскажу про пять узких мест, где бизнесы теряют активы. Если у вас есть хотя бы одно из них – задумайтесь и действуйте!
Товарный знак (название бренда, логотип) без регистрации
Это самое опасное. Товарный знак – ваше имя, лицо, доверие, репутация. Если вы не зарегистрировали его, конкурент подает заявку первым. Через 8–12 месяцев он получает исключительное право. И тогда он может, к примеру, потребовать выкуп знака, закрытие вашей точки, компенсацию до 10 млн рублей за каждый случай нарушения.
По моей практике, через месяц после подачи заявки на регистрацию и присвоения ей регистрационного номера уже составляются и направляются претензии, без подтверждения регистрации. Да, защита обозначению предоставляется только после осуществления регистрационных действий, но заявителей это не останавливает от того, чтобы потрепать вам нервы, а порой и получить огромные отступные за передачу прав на заявку.
С 4 января 2026 года максимальная компенсация за нарушение увеличена до 10 млн рублей. В 2025 году суды поддержали 80% таких требований. В судебной практике много случаев, когда конкуренты регистрируют похожее название и требуют закрытия бизнеса. Например, споры о товарных знаках в молочной отрасли.
Почему это критично: даже если у вас один бренд, но он не зарегистрирован – вы в опасности. Неважно, сколько у вас остальных активов в порядке.
Доменное имя как товарный знак и права на сайт и соцсети
Ваш сайт – это 90% продаж для многих бизнесов. Но домен часто зарегистрирован на хостинге, на сотруднике, на личных данных. Если он ушел, конкурент забрал – вы теряете весь канал.
Главное: доменное имя – это ваш цифровой портал. Но чтобы иметь юридический контроль, нужно зарегистрировать как товарный знак то самое обозначение, которое вы используете в домене (например, название бренда). Тогда вы сможете через суд требовать передачи домена от любого, кто его занял недобросовестно. А голый домен, зарегистрированный на хостера, не защищает от копирования.
Когда у компании уже есть зарегистрированный товарный знак для бренда, это защищает название и логотип, но не дает полной юридической защиты именно доменного имени, если он не совпадает с ним, хотя в реальности весь онлайн-трафик и репутация завязаны как раз на домен.
База клиентов, скрипты, программы без NDA
Это ноу-хау (статья 1470 ГК РФ). Ценность – в уникальных данных: база 1000 клиентов, скрипты продаж, программа учета. Но без NDA (договора о неразглашении) и меток «конфиденциально» – это ничто.
Сотрудник уволился, унес базу. Передал конкуренту. Вы потеряли 60% выручки. Суды не признают ноу-хау, если нет договора о неразглашении и режима коммерческой тайны – это факт, подтвержденный практикой.
Договоры с фрилансерами без передачи прав
Дизайнер сделал логотип. Программист – сайт. Но если в договоре не прописано: «Права переходят к заказчику», то право у исполнителя. Он может продать логотип конкуренту, забрать сайт.
Почему это критично: один логотип без передачи прав – и вы не можете использовать собственный дизайн. Конкурент может купить его у дизайнера и подать иск к вам на компенсацию.
• Зарегистрирован ли товарный знак на мое основное название?
• Домен записан на компанию, а не на сотрудника?
• С каждым фрилансером подписан договор с пунктом о передаче прав?
• Есть ли NDA с ключевыми сотрудниками, имеющими доступ к базе, введен ли на предприятии режим коммерческой тайны?
• Провел ли я аудит своих технических и дизайнерских решений на предмет патентоспособности?
Изобретения, полезная модель, промышленный образец без регистрации
У вас есть технология, процесс, разработка, дизайн изделия. Это может быть изобретение (техническое решение), полезная модель (устройство) или промышленный образец (дизайн). Вы думаете: «Это не очень сильная идея, не стоит регистрировать». Но конкурент дойдет до этого сам и опередит вас.
Примеров с российскими дизайнерами одежды, шляпок, сумок и прочего в моей копилке за последние пять лет – огромное множество. И копирует их технические решения не кто-нибудь, а известные европейские бренды.
Интеллектуальная собственность – это не «удобно, если есть», а реальные активы бизнеса. Товарный знак, домен, база клиентов, программа, изобретение – все это стоит денег. Все это можно продать, передать, заложить. Или потерять за один день, если не защитить.
Зарегистрированная интеллектуальная собственность – это не роскошь. Это защита бизнеса.
Текст: Светлана Чеботарева.
Фото: предоставлено Светланой Чеботаревой.
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