Юани, ретро и розетка: брать или ждать?

Чем рассрочка выгоднее кредита?

Ставка около нуля – не благотворительность: проценты за покупателя компенсирует производитель. Такие программы производители запускают вместе с банками-партнерами, и ВТБ участвует в них у ряда китайских марок. Плата за низкую ставку – крупный первый взнос и короткий срок. Возьмем условный кроссовер за 2,45 млн рублей на три года. В рассрочку на старте нужно около 1,7 млн, то есть 70%, дальше примерно 20 тысяч в месяц, переплаты почти нет. В кредит хватит около 245 тысяч, но платеж составит порядка 70 тысяч в месяц с учетом КАСКО, а переплата за три года – несколько сотен тысяч рублей. Так что рассрочка выгодна, только если у вас уже есть 60–70% суммы. Перед подписанием сравните полную стоимость обоих вариантов и уточните, не «зашита» ли выгода в цену автомобиля.

Кто сегодня приходит за автокредитом?

Чтобы уложиться в платеж, люди растягивают кредит в среднем на шесть лет. Среди клиентов больше стало «кредитных отшельников» – людей старше 50, которые ни разу в жизни не занимали. Другие только что закрыли ипотеку и, освободившись от жилищного долга, приходят за машиной. А для третьих условия кредита важнее самого автомобиля: выбирают ту модель, на которую действует низкая ставка.

Ваш совет тем, кто сомневается: брать или ждать?

Не ждите идеального момента, но и не покупайте за один день. Попросите дилера письменно зафиксировать цену на два-три дня и показать, что изменится с 1 января. Отказывается – значит, цена может «поехать» в любой момент. Соглашается – у вас есть время спокойно проверить машину и сравнить условия кредита.