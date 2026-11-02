Юани, ретро и розетка: брать или ждать?

Еще недавно мы выбирали машину по цвету и мощности, а теперь – по запасу хода, октановому числу и графику платежей. Китайские кроссоверы стали нормой, на дороги вернулась Volga, а электромобиль перестал быть игрушкой для энтузиастов. Говорим с управляющим банка ВТБ в Нижегородской области Всеволодом Евстигнеевым о новых правилах покупки автомобиля.
Всеволод Евстигнеев
Что происходит с автокредитами?
Картина двойственная: рынок автокредитования на подъеме, а сам авторынок – нет. Кредиты берут реже, но на более дорогие машины. В Нижегородской области заметно оживилась вторичка: автомобили с пробегом становятся основным доступным вариантом. Отчасти рост кажется таким заметным, потому что в 2025 году было падение, отчасти помогло снижение ключевой ставки. До конца года ждем всплеска спроса перед повышением утильсбора с 1 января 2027 года, а в 2027-м рынок может остыть из-за новых правил ЦБ о подтверждении доходов заемщиков.
Почему нижегородцы пересели на китайские машины?
Для многих это был выбор без выбора: после ухода европейских и японских марок остались Lada и китайские бренды. Есть еще, конечно, ностальгирующие, которые обрадовались выходу новой Volga – например, коллекционеры, у которых в гараже уже стоят ГАЗ-21 или «двадцать четвертая». Но китайцы предлагают рынку богатую комплектацию даже в базовых версиях, а локальная сборка упрощает сервис и поиск запчастей. Мы сделали ставку на этот тренд: заключили прямые соглашения с производителями из КНР и выстроили партнерскую сеть в автосалонах, чтобы клиент мог оформить кредит прямо в момент выбора машины. Результат виден в цифрах: среди наших сделок по новым машинам 98,5% приходится на китайские и российские марки.
Чем рассрочка выгоднее кредита?
Ставка около нуля – не благотворительность: проценты за покупателя компенсирует производитель. Такие программы производители запускают вместе с банками-партнерами, и ВТБ участвует в них у ряда китайских марок. Плата за низкую ставку – крупный первый взнос и короткий срок. Возьмем условный кроссовер за 2,45 млн рублей на три года. В рассрочку на старте нужно около 1,7 млн, то есть 70%, дальше примерно 20 тысяч в месяц, переплаты почти нет. В кредит хватит около 245 тысяч, но платеж составит порядка 70 тысяч в месяц с учетом КАСКО, а переплата за три года – несколько сотен тысяч рублей. Так что рассрочка выгодна, только если у вас уже есть 60–70% суммы. Перед подписанием сравните полную стоимость обоих вариантов и уточните, не «зашита» ли выгода в цену автомобиля.
Кто сегодня приходит за автокредитом?
Чтобы уложиться в платеж, люди растягивают кредит в среднем на шесть лет. Среди клиентов больше стало «кредитных отшельников» – людей старше 50, которые ни разу в жизни не занимали. Другие только что закрыли ипотеку и, освободившись от жилищного долга, приходят за машиной. А для третьих условия кредита важнее самого автомобиля: выбирают ту модель, на которую действует низкая ставка.
Ваш совет тем, кто сомневается: брать или ждать?
Не ждите идеального момента, но и не покупайте за один день. Попросите дилера письменно зафиксировать цену на два-три дня и показать, что изменится с 1 января. Отказывается – значит, цена может «поехать» в любой момент. Соглашается – у вас есть время спокойно проверить машину и сравнить условия кредита.
Не бензином единым
Евгения Ситникова, директор по маркетингу АГАТ.РФ
Как топливная ситуация изменила выбор покупателей?
Первое, что спрашивают, – сколько машина проедет на одном баке. Второе – на каком топливе она ездит: возможность заправляться бензином с более низким октановым числом стала серьезным плюсом, АИ-100 сейчас найти сложнее. Вырос интерес к дизелю, но новых легковых дизелей у китайцев почти нет – выручают пикапы, которые давно обзавелись вентиляцией сидений и адаптивным круизом, и машины с пробегом. Еще один тренд – подключаемые и последовательные гибриды: при хорошем заряде на АЗС можно не заезжать вовсе. И важный момент: на заправках появилось топливо Евро-3 и Евро-4, которое ускоряет старение масла, поэтому интервал ТО мы советуем сократить вдвое. Тем, кто не готов менять машину, стоит присмотреться к газовому оборудованию – сегодня его ставят даже на моторы с непосредственным впрыском.
Готов ли Нижний к электромобилям, особенно зимой?
Для города и пригорода инфраструктура уже не проблема: только в черте
Нижнего больше сотни зарядных станций, многие – у торговых центров и ресторанов. Машина заряжается там, где вы и так проводите время, а у моделей с 800-вольтовой архитектурой быстрая зарядка занимает 20–30 минут. Зимой запас хода падает из-за обогрева салона и батареи, но при нормальном планировании маршрутов это не приговор.
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Текст: Карина Весновская
Фото: предоставлено пресс-службой банка ВТБ и компанией АГАТ.РФ
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