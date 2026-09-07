Код доступа к устойчивому развитию бизнеса

В Нижнем обсудят лучшие ESG-практики.
Компании, внедряющие ESG (Environmental, Social, Governance – «окружающая среда», «общество», «корпоративное управление») – оценивают эффективность своего бизнеса, ориентируясь не только на финансовые показатели. Большое внимание уделяется экологии, социальным функциям и качеству работы с сотрудниками.
10 сентября на площадке Торгово-промышленной палаты пройдет бизнес-конференция «Точка ESG 2026», одно из крупнейших событий по теме. В фокусе внимания инструменты, которые помогают снижать издержки, укреплять бренд, работать с человеческим капиталом и интегрировать принципы устойчивого развития в стратегию компании. В числе спикеров представители «Магнита», «Лемана ПРО», SPLAT, SYNERGETIC, PARI и других компаний с успешными ESG-кейсами.
Дарья Свириденко
генеральный директор Экспертного сообщества КОД ESG
Мы соберем представителей власти, крупного и регионального бизнеса, чтобы обсудить не абстрактные ESG-подходы, а реальные задачи: как выстраивать партнерство с территориями, где искать и развивать таланты, как повышать операционную эффективность и, главное, как переводить устойчивые практики в понятный бизнес-результат. Нам важно, чтобы каждый участник уехал не только с новыми контактами, но и с идеями, которые можно применять в работе.
Также в программе экскурсия в экоцентр «Сборка», один из самых крупных в стране частных экоцентров. Проект работает в трех основных направлениях: прием вторсырья, распространение экопросвещения и как музей переработки.
Участие бесплатное, по регистрации.
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