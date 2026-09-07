Код доступа к устойчивому развитию бизнеса

генеральный директор Экспертного сообщества КОД ESG

Мы соберем представителей власти, крупного и регионального бизнеса, чтобы обсудить не абстрактные ESG-подходы, а реальные задачи: как выстраивать партнерство с территориями, где искать и развивать таланты, как повышать операционную эффективность и, главное, как переводить устойчивые практики в понятный бизнес-результат. Нам важно, чтобы каждый участник уехал не только с новыми контактами, но и с идеями, которые можно применять в работе.