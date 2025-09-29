Финансовый марафон: как выбрать свой темп для накоплений

Всеволод Евстигнеев

Управляющий банка ВТБ в Нижегородской области

Также вклады можно разделить по способу выплаты процентов. Основных три: ежемесячная выплата начисленных процентов на карту (или счет) клиента, на счет его вклада (капитализация) или выплата процентов единовременно на вклад в конце срока его окончания.

В первом случае вы можете сразу тратить начисленные проценты. Второй вариант выгоден для роста накоплений, так как проценты прибавляются к основной сумме вклада каждый месяц и в следующий раз начисляются уже на бóльшую сумму. А при третьем сценарии весь доход вы получаете одной суммой, когда вклад закрывается.