Финансовый марафон: как выбрать свой темп для накоплений

Заглянули одним глазом в кошельки наших читателей – провели опрос в ТГ-канале о том, как вы копите деньги. Результаты показали: если нужно создать финансовую подушку безопасности или отложить на крупную цель, большинство выбирают проверенную тактику – банковские вклады. В чем секрет популярности этого инструмента и как использовать его эффективно? Разбирались с экспертом.
У каждого финансового инструмента – своя сильная сторона, и в конечном итоге выбор зависит от целей. Почти как в беге: наличные и электронные кошельки – это спринт: быстро, просто и удобно для сиюминутных мелких трат. Ценные бумаги – трейлраннинг по пересеченной местности: может дать яркие впечатления и высокий результат, но требует опыта и готовности к риску. ПДС (программа долгосрочных сбережений) – марафон с государственной поддержкой: дает налоговые льготы, но обязывает идти к цели много лет. И наконец – вклады: большинство проголосовавших выбирают именно их, справедливо отмечая, что для достижения больших жизненных целей важна не максимальная скорость, а выносливость, предсказуемость и уверенность, что вы дойдете до финиша.
Вклад – стратегия опытного бегуна, который ценит стабильность. Как ее выстроить – комментирует Всеволод Евстигнеев, управляющий банка ВТБ в Нижегородской области.
«Экипировка» под цель
Банковские вклады условно можно разделить на несколько видов: с пополнением (можно добавлять деньги, чтобы увеличить сумму и доход), с пополнением и снятием (гибкий вариант, можно и добавлять, и снимать часть средств), а также без возможности пополнять и снимать средства (вы кладёте сумму один раз и не трогаете её до конца срока). Чаще всего клиенты выбирают последний вариант, так как именно на таких вкладах ставки максимально высокие.
Всеволод Евстигнеев
Управляющий банка ВТБ в Нижегородской области
Также вклады можно разделить по способу выплаты процентов. Основных три: ежемесячная выплата начисленных процентов на карту (или счет) клиента, на счет его вклада (капитализация) или выплата процентов единовременно на вклад в конце срока его окончания.
В первом случае вы можете сразу тратить начисленные проценты. Второй вариант выгоден для роста накоплений, так как проценты прибавляются к основной сумме вклада каждый месяц и в следующий раз начисляются уже на бóльшую сумму. А при третьем сценарии весь доход вы получаете одной суммой, когда вклад закрывается.
Возможность для маневра
В зависимости от целей можно открыть не один вклад, а несколько. Например, если в ближайшее время планируется крупная покупка, можно сумму сбережений разместить в два вклада: на короткий срок и на более длительный, тем самым зафиксировав ставку.
Всеволод Евстигнеев
Управляющий банка ВТБ в Нижегородской области
Если же клиенту не подходит такой вариант, то можно открыть вклад с возможностью снятия средств в сумме до размера неснижаемого остатка. В таком случае клиент не привязан к конкретным датам окончания вкладов и может воспользоваться частью своих средств в любой момент. Если необходимо, чтобы проценты ежемесячно приходили на карту, то он может выбрать такой вариант и пользоваться этими деньгами, не дожидаясь окончания вклада.
Поймать момент
Ключевая ставка ЦБ влияет на ставки по вкладам: чем ниже первая, тем ниже вторая, и наоборот. Поэтому сейчас, когда ключевая ставка снижается, имеет смысл рассмотреть больший срок вклада при чуть меньшей ставке.
Всеволод Евстигнеев
Управляющий банка ВТБ в Нижегородской области
При повышении ключевой ставки Центробанком клиенты выбирают короткие сроки для размещения в ожидании, что через несколько месяцев они переоформят вклад уже под более высокую ставку. А при снижении ключевой ставки стараются разместить средства на максимально длинный срок, так как понимают, что при размещении на короткий срок через пару-тройку месяцев переоформление вклада может быть уже по существенно более низкой ставке.
И не забываем про страховку. Эксперт напоминает, что все вклады застрахованы государством в АСВ (Агентство по страхованию вкладов) на сумму до 1,4 млн рублей, а в определенных случаях (например, после продажи недвижимости или получения наследства) она может быть увеличена до 10 млн.
В качестве резюме
Банковский вклад – это стратегия для тех, кто выбирает надежность и предсказуемость на своей финансовой дистанции. Он не ставит рекордов скорости, но гарантирует, что вы уверенно дойдете до финиша – будь то цель накопить на крупную покупку, создать подушку безопасности или сохранить капитал.
Текст: Карина Весновская
Фото: freepik и пресс-служба ВТБ
