116 млрд под инвест-елкой Нижегородской области

Руководство региона и около 100 топ-менеджеров и собственников крупнейших местных компаний подвели инвеститоги года: четыре статуса резидента особой экономической зоны плюс 68 позиций вверх в национальном рейтинге.
В уходящем году экспертный совет одобрил инвестиции для 36 проектов с общим объемом вложений в 116 млрд рублей, благодаря которым в регионе появятся свыше 4,6 тысячи рабочих мест. В декабре планируют рассмотреть еще две заявки на 6 млрд рублей.
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Нижегородская область остается местом воплощения ярких и инновационных инвестпроектов. Все больше крупных инвесторов выбирает именно наш регион для реализации своих замыслов и инициатив. Мы видим, как создаются новые площадки, расширяются уже существующие производства. Правительство региона приветствует этот интерес и продолжает разрабатывать новые меры поддержки для различных отраслей и развивать преференциальные территории»
Также было озвучено, что в национальном рейтинге инвестклимата за последние семь лет Нижегородская область поднялась на 68 позиций. Рейтинг показывает, насколько комфортно инвесторам работать в регионе.
Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области: «Для нас этот рейтинг — приоритет и ориентир. Это касается и решения кадровых вопросов, и выхода на экспорт. Соответствующие критерии также будут отражены в обновленном национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Возможно, это нескромно, но я считаю, что это лучшие инвесторы, которые выбрали для вложения средств лучший регион».
По завершении встречи участники обсудили планы расширения инвестиционной деятельности, меры господдержки бизнеса и взаимодействие предпринимателей с властью.
Игорь Ищенко, генеральный директор региональной Корпорации развития: «При нашей поддержке в регионе начал работу целый ряд производств, а на площадке ОЭЗ «Кулибин» свои предприятия открыли три резидента. Впереди еще много работы: освоение территории особой экономической зоны в городе Бор, завершение строительства инженерной инфраструктуры на государственной площадке в Дзержинске, сопровождение крупных инвестиционных проектов, которым предстоит открыться, и, конечно, привлечение новых инвесторов в Нижегородскую область».
Фото: Влад Марцев
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