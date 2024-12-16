116 млрд под инвест-елкой Нижегородской области

В уходящем году экспертный совет одобрил инвестиции для 36 проектов с общим объемом вложений в 116 млрд рублей, благодаря которым в регионе появятся свыше 4,6 тысячи рабочих мест. В декабре планируют рассмотреть еще две заявки на 6 млрд рублей.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Нижегородская область остается местом воплощения ярких и инновационных инвестпроектов. Все больше крупных инвесторов выбирает именно наш регион для реализации своих замыслов и инициатив. Мы видим, как создаются новые площадки, расширяются уже существующие производства. Правительство региона приветствует этот интерес и продолжает разрабатывать новые меры поддержки для различных отраслей и развивать преференциальные территории»