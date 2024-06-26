Ирина Правдина: «Живу будто две жизни сразу»

Приходит время, и многие профессиональные спортсмены думают о смене деятельности. Почему ферма?

Я после пандемии поняла, что в будущем мне хочется… кормить людей. А почему именно молоко – сказать сложно, но сразу было понятно, что это будет производство с внедрением IT, с роботизированным доением, автоматическими пододвигателями кормов, кормораздатчиками.

Когда впервые ощутили: «Я — хозяйка фермы»?

Когда впервые смотрела на пустое поле, но уже видела, как мы построим здесь новые здания, как будет чисто, как сотрудники наденут спецодежду, чтобы чувствовать себя одной командой, – это то, чему научил меня спорт. Как построим души, раздевалки, прачечную. Если честно, о душевых в округе люди говорили даже больше, чем о роботах для доения. Качество организации труда для меня принципиально, так как люди выполняют стратегически важную задачу.

Как вы относитесь к стереотипу, что молоко «от частников», которые работают по старинке, полезнее?

На самом деле каждый контакт с людьми – стресс для коровы, и это одна из причин, почему у роботизированных ферм намного более высокие показатели надоев. К тому же на молочных заводах сейчас очень высокие стандарты. Хозяйства с ручным трудом просто не могут им соответствовать. Продукт нужного качества получается, когда от коровы и до момента поворота крышки на бутылке с молоком нет контакта с человеком.