Ирина Правдина: «Живу будто две жизни сразу»

Совсем недавно ферма Никитино в Уренском районе Нижегородской области была убыточным сельхозпредприятием на пару сотен коров. За прошлый год на месте старого производства вырос новый роботизированный комплекс, а количество буренок увеличилось в 12 раз. Их молоко перерабатывают заводы в Шахунье и Павлове, а руководит цифровизированной фермой Ирина Правдина, которую многие знают как игрока звездной мини-футбольной команды «Норманочка». Оказывается, виртуозно вести мяч на паркете – далеко не единственный ее талант.
Приходит время, и многие профессиональные спортсмены думают о смене деятельности. Почему ферма?
Я после пандемии поняла, что в будущем мне хочется… кормить людей. А почему именно молоко – сказать сложно, но сразу было понятно, что это будет производство с внедрением IT, с роботизированным доением, автоматическими пододвигателями кормов, кормораздатчиками.
Когда впервые ощутили: «Я — хозяйка фермы»?
Когда впервые смотрела на пустое поле, но уже видела, как мы построим здесь новые здания, как будет чисто, как сотрудники наденут спецодежду, чтобы чувствовать себя одной командой, – это то, чему научил меня спорт. Как построим души, раздевалки, прачечную. Если честно, о душевых в округе люди говорили даже больше, чем о роботах для доения. Качество организации труда для меня принципиально, так как люди выполняют стратегически важную задачу.
Как вы относитесь к стереотипу, что молоко «от частников», которые работают по старинке, полезнее?
На самом деле каждый контакт с людьми – стресс для коровы, и это одна из причин, почему у роботизированных ферм намного более высокие показатели надоев. К тому же на молочных заводах сейчас очень высокие стандарты. Хозяйства с ручным трудом просто не могут им соответствовать. Продукт нужного качества получается, когда от коровы и до момента поворота крышки на бутылке с молоком нет контакта с человеком.
Сложно совмещать бизнес и ежедневные тренировки?
Мой день четко делится на две части: днем – работа, вечером и в выходные – спорт. После короткого отдыха днем я вообще забываю, что у меня была первая часть дня.
И как вы отдыхаете?
Сплю.
Прямо в середине дня?
Да! Я мало сплю ночью – всего 4–5 часов. Поэтому сон днем обязателен. Привычка с детства: мама, учительница русского языка и литературы в школе, приучила нас к режиму. После школы и обеда – всегда тихий час. Вот сегодня я в 16 часов уеду домой, посплю 40 минут, а потом поеду на тренировку. Живу будто две жизни сразу. Коллеги шутят: если я в деловом костюме – значит Ирина Валерьевна. Если в шортах – значит Ирина.
Чем еще отличается футбол от бизнеса?
Главное – временем принятия решения. В бизнесе у тебя есть время для маневра: можешь сесть, подумать, посоветоваться. В футболе – зачастую только доли секунды. В бизнесе есть «завтра», в спорте – только «сейчас».
Расскажите про «завтра» фермы Никитино. В мае вы вышли на полную мощность 32 тонны молока в сутки, что дальше?
Многие производители хотят делать мягкие сыры, поэтому будем ставить еще одну ферму с джерсейской породой. Эти коровки более миниатюрные, им нужны специальные роботы, зато они дают более жирное молоко, на которое есть запрос.
Будет ли у фермы своя команда по мини-футболу?
Обязательно! Как раз планируем восстановить футбольное поле советских времен, которое тут было, организуем команду. Среди сельхозпроизводителей проводятся соревнования, и с лета заявимся в этот турнир. Я сама очень хочу играть за Никитино.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
Одежда: sunduk.vintage.resale
Макияж и волосы: Екатерина Мешалкина
«НН.Собака.ru»
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