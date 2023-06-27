Цифра дня: каждый третий зумер из Нижнего планирует открыть кафе

Каждый третий житель Нижнего хотел бы открыть свой бизнес в ближайшие пять лет. Самой лучшей идеей для бизнеса нижегородцы считают открытие кафе или ресторана (32%). Такие мысли появляются у трети зумеров (34%).

Каждый четвертый (25%) участник опроса признался, что хочет открыть магазин продуктов или книжный, а в большинстве случаев такую цель для себя ставят нижегородцы в возрасте 25-34 лет.

Интерес среди нижегородцев вызывает предпринимательство в различных сферах услуг. Самыми привлекательными сегментами для будущего бизнеса респонденты считают бьюти-услуги и открытие салонов красоты. У 18% горожан популярен бизнес в сфере ремонта и строительства.

Еще 13% нижегородцев мечтают открыть автосервис, а повышенный интерес к этому прослеживается у взрослого поколения 65+ лет (23%).

Основным препятствием на пути начинающих предпринимателей становится отсутствие стартового капитала (33%). Каждый третий (30%) считает, что у него недостаточно знаний, а у 22% недостаточно изучили рынок. Еще 8% респондентов не уверены, что у них хватит решительности, чтобы открыть свое дело.







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Фото: unsplash