Знакомьтесь, нижегородский скульптор Злата Корнилова и ее футуристичные фигуры из дерева, оставшегося от старых домов

В основе ее работ простые формы: конус, цилиндр, куб, минималистичные линии и объемы. Из них собираются сложные композиции с большим количеством деталей – своего рода компенсация лаконизма. Многие объекты являются одновременно шкатулками: «Их можно наполнить, словно пространство для мгновений жизни, сохранив маленький кусочек своего прошлого, настоящего, а, возможно, и будущего».

В проектах «Воды» и TAVA для резиденции FUTURO AIR Злата изучала деревянную архитектуру Городца – во время экспедиции и консультируясь с исследователями промысла. В скульптурах «Воды» очертания наличника с резными узорами-оберегами будто растворяются, их детали символизируют хрупкость физического мира и ценность чувственной стороны жизни. В серии TAVA скульптора интересуют графика архитектуры и идея эфемерности времени. Как правило, подбор материала диктует образ, однако иногда все происходит наоборот.