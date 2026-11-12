Знакомьтесь, нижегородский скульптор Злата Корнилова и ее футуристичные фигуры из дерева, оставшегося от старых домов

Резьбу по дереву Злата начала осваивать еще в детстве: «Моя мама – профессиональный художник, так что вдохновение и все ресурсы в помощь ему были всегда рядом». В последние годы работала подмастерьем в парижской резиденции дизайнера Седрика Брейзаше, а в колумбийской мастерской Carmworks освоила японскую технику обжига якисуги, при которой материал приобретает выразительный вид и прочность. Художница вдохновляется творчеством Ли Уфана, Рут Асавы, Тадао Андо, их умением видеть и замечать мелочи.
В основе ее работ простые формы: конус, цилиндр, куб, минималистичные линии и объемы. Из них собираются сложные композиции с большим количеством деталей – своего рода компенсация лаконизма. Многие объекты являются одновременно шкатулками: «Их можно наполнить, словно пространство для мгновений жизни, сохранив маленький кусочек своего прошлого, настоящего, а, возможно, и будущего».
В проектах «Воды» и TAVA для резиденции FUTURO AIR Злата изучала деревянную архитектуру Городца – во время экспедиции и консультируясь с исследователями промысла. В скульптурах «Воды» очертания наличника с резными узорами-оберегами будто растворяются, их детали символизируют хрупкость физического мира и ценность чувственной стороны жизни. В серии TAVA скульптора интересуют графика архитектуры и идея эфемерности времени. Как правило, подбор материала диктует образ, однако иногда все происходит наоборот.
Злата Корнилова
скульптор
Я не выбираю дерево, мы скорее находим друг друга. И если никто не против, начинаем выстраивать новую жизнь. Чаще всего это дерево из старых домов, которые разбирают. Множество лет оно было стенами, снаружи к нему прикасались стихии, время, люди, а внутри оно осталось живым. Меня завораживает эта наполненность жизнью: трещины, ходы насекомых, старые гвозди. Поэтому «дефект» для меня не повод отложить брус, а причина его взять. Если я использую новое дерево, то стараюсь выбирать максимально насыщенное узором, мне важно, чтобы было что читать.
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