Ажурная лестница, лепнина и нижегородский стрит-арт (в память об утраченном Нижнем)

программный директор Школы дизайна НИУ ВШЭ – Нижний Новгород

Это не столько фотографии нижегородского стрит-арта, сколько портреты исчезающего города. Художники помещали изображения на обреченные деревянные и кирпичные дома, вступая в диалог с их фактурой, историей и состоянием. Дом становился частью произведения, а его последующий снос – фактически финалом создания работы. Сегодня фотография остается единственным материальным свидетельством одновременно утраченного произведения и утраченной городской архитектуры. Логика размещения этих работ именно здесь – внутри другого исторического здания, которое удалось сохранить, – очевидна: корпус на Покровской сам мог исчезнуть. Вместо этого он стал местом памяти об утраченных зданиях.