Ажурная лестница, лепнина и нижегородский стрит-арт (в память об утраченном Нижнем)

Посмотрели, как устроились дизайнеры Вышки в историческом здании на Покровке.
Бывший доходный дом инженера Константина Иванова на Большой Покровской, 22 (объект культурного наследия), построен в 1907-м в стиле академической эклектики. Попасть внутрь (по крайней мере в холл) не составляло труда – там размещались различные организации, в том числе образовательные. Туристы и городские исследователи приходили сюда за чугунными перилами необыкновенной красоты и метлахской плиткой на полах в атмосфере увядающей роскоши (подъезд, конечно, знавал лучшие времена).
В 2023-м начал разрушаться фасад, а спустя год трехэтажное здание выставили на продажу. Новый владелец вместе с Вышкой заменили крышу и обновили интерьер (в следующем году обещают вернуть экстерьеру оригинальный кремово-песочный цвет и кованые балконы). С сентября в помещениях с белоснежными стенами и лепным декором учатся будущие дизайнеры.
Григорий Хромов
программный директор Школы дизайна НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Главный принцип, которым мы руководствовались: не конкурировать с историей, а дать ей говорить. Контраст между сдержанной современной начинкой и подлинной исторической оболочкой работает сам по себе. Лестницу и плитку сохранили в подлинном виде – как предметы государственной охраны ОКН. Была проведена бережная расчистка и консервация: поверхности очищены, укреплены там, где это требовалось. Метлахская плитка на лестничных площадках первого этажа – редкость для нижегородских зданий такого класса. Большинство доходных домов города ее давно лишились.
Лестничные площадки станут выставочными: в обновляемой экспозиции – работы студентов и нижегородских художников. Сейчас на пролетах можно увидеть фотографии 5 уличных рисунков резидентов студии «Тихая» (все эти арт-объекты уничтожены вместе с домами):
- Антон Мороков: Без названия, 2012
- Фёдор Махлаюк, Андрей Оленев: «Рыба», 2013
- Яков Хорев, команда «Той»: «Обед у плотников. Воскресенье», 2014
- Команда «Той»: «Цу-е-фа», 2015 и «Памятник Н», 2014
Григорий Хромов
программный директор Школы дизайна НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Это не столько фотографии нижегородского стрит-арта, сколько портреты исчезающего города. Художники помещали изображения на обреченные деревянные и кирпичные дома, вступая в диалог с их фактурой, историей и состоянием. Дом становился частью произведения, а его последующий снос – фактически финалом создания работы. Сегодня фотография остается единственным материальным свидетельством одновременно утраченного произведения и утраченной городской архитектуры. Логика размещения этих работ именно здесь – внутри другого исторического здания, которое удалось сохранить, – очевидна: корпус на Покровской сам мог исчезнуть. Вместо этого он стал местом памяти об утраченных зданиях.
Фото: Анастасия Волкова
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