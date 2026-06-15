В зоне доступа: вместе с интерьерным дизайнером разбираемся, зачем уютному дому перегородки

Почему тема зонирования сейчас так актуальна?

Чтобы понять, нужно углубиться в историю вопроса. Раньше жилье строилось по принципу «мой дом — моя крепость»: терем, изба или хрущевка — главное, чтобы было безопасно, закрыл дверь и спрятался от окружающих. За последние тридцать лет эта «крепостная» логика трансформировалась в другую крайность — больше простора, воздуха! Все вдруг захотели снести стены и жить в лофте. Сейчас мы наконец-то повзрослели и осознали, что дом — это не открытый офис и не фудкорт, появился новый современный тренд — приватность. Я остро ощущаю этот запрос современного рынка — создать пространство, которое «дышит», но при этом, чтобы, условно, запах котлет с кухни не проникал в гостиную, а коллеги не увидели по зуму беспорядок в спальне.

Какие ошибки часто совершают владельцы квартир-студий?

Главная их ошибка в том, что визуальную чистоту они часто путают с акустической и психологической. Визуальное зонирование предполагает использование особых дизайнерских приемов: ковер у дивана, контрастный цвет стены у кровати, светильник над письменным столом зрительно отделяют этот участок квартиры от других, создают иллюзию порядка — вот здесь я обедаю, здесь сплю, здесь работаю. Но такая визуальная граница не задерживает звук или запах, пространство все равно считывается мозгом, как единый объем, где отдых и работа перемешаны. Человек думает, что получил простор и приватность, а по факту — лишь декорацию: красиво, но не функционально. По своему опыту могу сказать, что чаще всего люди жалеют о трех моментах: невозможности остаться в тишине (кто-то смотрит телевизор, а вам хочется спать), отсутствии блокиратора запахов (когда аромат жареной рыбы пропитывает ваши красивые подушки) и

фактической беззащитности (вы работаете, а вокруг бегают дети).