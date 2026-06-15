В зоне доступа: вместе с интерьерным дизайнером разбираемся, зачем уютному дому перегородки

Просторная квартира, наполненная светом, где для каждого найдется уютный уголок? Да, это возможно! Главное – правильно спланировать помещение. Тренд на приватность и умное зонирование: на наши вопросы отвечает интерьерный дизайнер Ксения Лебединская, арт-директор дизайн-студии «ПАПРИКА».
Почему тема зонирования сейчас так актуальна?
Чтобы понять, нужно углубиться в историю вопроса. Раньше жилье строилось по принципу «мой дом — моя крепость»: терем, изба или хрущевка — главное, чтобы было безопасно, закрыл дверь и спрятался от окружающих. За последние тридцать лет эта «крепостная» логика трансформировалась в другую крайность — больше простора, воздуха! Все вдруг захотели снести стены и жить в лофте. Сейчас мы наконец-то повзрослели и осознали, что дом — это не открытый офис и не фудкорт, появился новый современный тренд — приватность. Я остро ощущаю этот запрос современного рынка — создать пространство, которое «дышит», но при этом, чтобы, условно, запах котлет с кухни не проникал в гостиную, а коллеги не увидели по зуму беспорядок в спальне.
Какие ошибки часто совершают владельцы квартир-студий?
Главная их ошибка в том, что визуальную чистоту они часто путают с акустической и психологической. Визуальное зонирование предполагает использование особых дизайнерских приемов: ковер у дивана, контрастный цвет стены у кровати, светильник над письменным столом зрительно отделяют этот участок квартиры от других, создают иллюзию порядка — вот здесь я обедаю, здесь сплю, здесь работаю. Но такая визуальная граница не задерживает звук или запах, пространство все равно считывается мозгом, как единый объем, где отдых и работа перемешаны. Человек думает, что получил простор и приватность, а по факту — лишь декорацию: красиво, но не функционально. По своему опыту могу сказать, что чаще всего люди жалеют о трех моментах: невозможности остаться в тишине (кто-то смотрит телевизор, а вам хочется спать), отсутствии блокиратора запахов (когда аромат жареной рыбы пропитывает ваши красивые подушки) и
фактической беззащитности (вы работаете, а вокруг бегают дети).
Перегородка – это обязательно глухая стена, которая задерживает свет и вообще делает квартиру тесной?
Современные решения ломают этот стереотип. Во-первых, существует смарт-стекло: в обычном состоянии оно абсолютно прозрачное, но простое нажатие кнопки делает его матовым, мгновенно изолируя приватную зону. Во-вторых, раздвижные стеклянные системы на металлических профилях, которые рисуют границу без визуального шума, оставляя некое ощущение простора. В-третьих, рифленое и тонированное стекло: оно размывает силуэт, сдает эффект уютного кокона, при этом не погружая комнату во тьму. Таким образом мы превращаем глухую перегородку в эстетичный и функциональный архитектурный жест.
Как создать границу, но сохранить ощущение простора?
Все гениально просто! Используем материалы, которые дают либо прозрачность, либо проницаемость. Вновь наш главный спаситель – стекло: оно пропускает свет, но блокирует звук и запах, к тому же позволяет «жонглировать» фактурами – матовое, цветное, рифленое… Перегородка может быть не только в виде стационарной двери, но и мобильной – раздвигаться, складываться створками, как книжка: все это создает границу, но не съедает метраж. Также рекомендую учитывать уровень глаз: все, что ниже 90 сантиметров, может быть плотным (тумба или комод), а все, что выше, – прозрачным. Таким образом, воздух остаются, а ощущение замкнутости стирается.
Может ли зонирование «вылечить» неудачную планировку?
Безусловно! Например, во многих двушках домов типа П-44Т есть одна узкая и длинная комната: я такие называю «комната-вагон», потому что спальное место в них можно расположить только вдоль стены. В домах такого типа перепланировку сделать невозможно, поскольку там все стены несущие, поэтому на помощь приходит умное зонирование – например, возводим раздвижную конструкцию с рифленым стеклом. Особенно это удобно, когда есть дети: можно уложить ребенка и закрыть перегородку, создав изолированное уютное гнездышко, а в остальной части комнаты взрослый занимается своими делами.
Как правильно начать перепланировку квартиры?
Любой проект начинается с тщательного брифинга, изучения образа жизни клиента, его логистики в конкретном помещении. Перед тем, как возводить перегородку, нужно задать себе три вопроса.
- Первый – какую бытовую проблему я хочу решить? Убрать звук, запах или визуальный шум? Возможно, вместо полноценной перегородки будет достаточно стеллажа с полками.
- Второй вопрос: в какое время суток мне нужна эта граница? Может быть, утром вам хочется поспать, а партнер шумит кофемашиной. Или вечером необходимо создать камерное пространство. Ответ поможет определиться, какая именно перегородка нужна – стационарная или мобильная.
- Третий: что для меня важнее – тишина или свет? Если вы мечтаете отсечь шум телевизора, то понадобится звукоизолирующее решение. Если же главное – сохранить ощущение воздуха и солнечный свет, но при этом спрятаться от глаз, то ваш выбор – прозрачные или полупрозрачные конструкции.
Текст: Сергей Костенко
Фото: из архива героини
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