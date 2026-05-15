Знакомьтесь, Илья Осипов

каллиграф

Шрифт – это коммуникация со зрителем. Когда человек смотрит на надпись, он считывает настроение прежде, чем вчитывается в текст. Поэтому моя задача как леттерера – подобрать такую форму букв для каждой конкретной надписи, чтобы она говорила сама за себя. В этом и есть разница между надписью, набранной готовым шрифтом, и леттерингом: когда ты рисуешь буквы от руки, есть возможность модифицировать их под любую задачу. Это коммуникация со зрителем. Манеру исполнения надписи определяет инструмент. Чтобы придать экспрессии, я использую мокрую кисть или рулинг-пэн, а где нужна аккуратность без лишних деталей – в дело идет плоское перо или маркер.