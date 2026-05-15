Знакомьтесь, Илья Осипов

Нижегородский леттерер и каллиграф, чью славянскую вязь можно встретить на книгах и людях.
Во время локдауна в 2020-м Илья купил прописи. За 5 лет до этого его захватили творческие эксперименты на стыке граффити (освоено еще в школе) и каллиграфии (требовалось подтянуть, хотя буквы он рисует сколько себя помнит). Изучив базу по готической каллиграфии и славянской вязи, занялся леттерингом. Илья «ловит» красивые буквы повсюду: на этикетках продуктов, в книгах, на старинных иконах и вдохновляется творчеством коллег, Александра Шиманова, Дмитрия Тектова, Сергея Шапиро.
Илья Осипов
каллиграф
Шрифт – это коммуникация со зрителем. Когда человек смотрит на надпись, он считывает настроение прежде, чем вчитывается в текст. Поэтому моя задача как леттерера – подобрать такую форму букв для каждой конкретной надписи, чтобы она говорила сама за себя. В этом и есть разница между надписью, набранной готовым шрифтом, и леттерингом: когда ты рисуешь буквы от руки, есть возможность модифицировать их под любую задачу. Это коммуникация со зрителем. Манеру исполнения надписи определяет инструмент. Чтобы придать экспрессии, я использую мокрую кисть или рулинг-пэн, а где нужна аккуратность без лишних деталей – в дело идет плоское перо или маркер.
Илье нравится строгая готика, но особенно – славянская вязь. Именно в этом стиле он чаще всего создает логотипы, эскизы, надписи для иллюстраций, тату. Например, буквы для фотопроекта «ЛАВ СЕМЕНОВ» Илья создал на основе этого типа вязи, а декоративный элемент – по мотивам узоров старых наличников, которые до сих пор можно увидеть на деревенских домах в окрестностях Керженца.
Илья Осипов
каллиграф
«Русь контрастная» – серия работ, созданная в коллаборации с моим другом и иллюстратором Андреем Балуковым (ANDY BUBLIK). В этом проекте он рисовал иллюстрации, а я создавал к ним надписи. Работы из этой серии участвовали в различных художественных выставках по всей стране, а один крупный медиахолдинг даже сплагиатил одну из иллюстраций для большого фестиваля. Считаю, что это успех! Впоследствии «Русь контрастная» привела нас к ряду крупных проектов, один из которых – создание обложек для серии книг «Психология по-русски» издательства «Бомбора».
Комментарии (0)