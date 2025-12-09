ДИВНЫЙ ДОМ

В нарды играли еще древние египтяне и цари Месопотамии, но ни у кого из них не было доски из премиальной замши – а у вас будет! Фишки дизайнеры бренда Element выполнили из серебра, поэтому вещь подойдет и для подарка тем, у кого «уже все есть».