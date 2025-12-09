ДИВНЫЙ ДОМ

Ищем суперобъекты для вашего дома – и арт, и фэшн, и дизайн! Нарды из замши, светильники в кокошниках, гипноподносы, кашпо-утопленники, стол с «ветрянкой» и барельефы из XIII века – весь интерьерный маст-хэв в нашем обзоре.
Матрешка бренда «РУСЛО» меньше всего напоминает сувенир из туристической лавки, поэтому впишется в самый продвинутый интерьер. Зовут ее Лона: в ней, по мысли автора, зарождается внутренний свет и покой, так что подойдет и для визуальных медитаций.
Пополнение в хохломском гербарии: дизайнер Сабина Гаджиева дополнила привычные цветочки и кудрины укропом и нанесла огородную пряность на свою новую коллекцию – например, на этого фольклорного коня. Теперь ждем петрушку и сельдерей!
Уголок Лувра в отдельно взятой квартире. Позолоченные хрустальные бокалы произведены в XIX веке на фабрике Saint Louis – еще Людовик XV присвоил ей звание королевской, а сейчас она принадлежит Hermes и поставляет посуду французскому правительству.
Бренд OZ_GRUPPO придумал диван Velour Rouge, который любую комнату превратит в томный будуар. Велюр цвета спелого вина и прихотливые формы в стиле ар-деко – ваша внутренняя драма куин оценит!
Поднос Lap бренда Element – это идеальный круг, украшенный ручным плетением из натуральной кожи – так функциональный предмет превращается в скульптурный декор. Осторожно: трехмерный узор явно обладает гипнотическими свойствами!
Одна из восьмисот кукол-матр, которые придумала нижегородская художница Евгения Гольцева. В отличие от своего прообраза-матрешки, это цельные фигуры, а по стилю они восходят к авангарду прошлого века. Скажем, этот «Герой» явно вдохновлен Малевичем.
Самое главное в кушетке студии ANZEN – фарфоровые барельефы по бокам. Орнамент височного украшения на голове девушки в точности такой, как в XIII веке, – говорят, на Руси его использовали для заклинаний.
Объекты бренда Desansa вы наверняка уже видели в ресторане «Краса». Варианты для дома – их деревянные светильники в резных кокошниках. Во-первых, потому что кокошники сейчас в моде. И думаем, этого аргумента уже достаточно!
Однажды дизайнер Анна Жукова увидела в речке обломок пеноблока, который успел зацвести, – так родилась идея кашпо «Из воды» неправильной формы, с искусственными сколами по бокам. Когда б вы знали, из какого сора… Впрочем, иногда лучше не знать.
Если у вас есть свой коттедж, а лучше шато, его окна стоит украсить римской шторой, как советуют дизайнер интерьеров Алла Савина и студия Soul design: их рамки красиво усиливают ритм стен и потолка. Для обычной городской квартиры идея тоже подойдет!
Кожаные газетницы Element захотят даже те, кто последний раз брали в руки газету еще в нулевых. С учетом технического прогресса дизайнеры бренда советуют хранить в них хотя бы сумки или даже дрова – если у вас дома есть настоящий камин.
Расслабленную прогулку по Милану заменит часа отдыха в кресле «Брера» – не зря его назвали в честь исторического городского квартала. Воздушные формы и подушки, «стекающие» с подлокотников, – дизайнеры Dantone Home пишут свои сказки об Италии.
Журнальный столик ANZEN называется «Ветрянка» – и это именно то, о чем вы подумали! Глазурь на ножках, вспучившуюся в процессе обжига, мастера шлифуют до состояния «оспинок». Но дизайнер бренда Анна Жукова советует лучше думать о ветре.
Если у вас никогда не было собственной жардиньерки, то вот вам знак от антикварного салона Soiree – пора покупать! Например, вот эту – декоративную подставку создал мастер французского модерна Виктор Салье в 1890 году.
Самый древний предмет из керамики хранится в музее Брно, а самый забавный – вполне может и у вас дома. Нижегородская студия Wkruge ceramics придумывает посуду, декор и светильники, которые подойдут под любой интерьер и характер.
В нарды играли еще древние египтяне и цари Месопотамии, но ни у кого из них не было доски из премиальной замши – а у вас будет! Фишки дизайнеры бренда Element выполнили из серебра, поэтому вещь подойдет и для подарка тем, у кого «уже все есть».
Эту деревянную лампу специально для бренда «РУСЛО» расписали художницы семеновской фабрики «Хохлома», и ничего похожего вы больше нигде не увидите: оригинальный «укропный» орнамент для нее придумала дизайнер Сабина Гаджиева.
Эксклюзив чистой воды – винтажные рюмки середины прошлого века. Их создали на французской мануфактуре Bayel Crystal, которая недавно прекратила свое существование, поэтому ценители разыскивают их творения по антикварным салонам всего мира.
Итальянская компания Lube начала проектировать кухни в середине прошлого века, и стилистика того времени до сих пор отражается в дизайне: встроенные элементы подчеркнуто лаконичны, поэтому их легко комбинировать, чтобы создать индивидуальный интерьер.
Дарью Василькову вы найдете в рейтингах лучших дизайнеров России по версии журналов AD и Elle Decoration. Кресло Reda из ее коллаборации с компанией «НЕСТХОМ» – пример того, что арт, фолк и предметный дизайн вместе дают мощную синергию.
Кровать Bunny от OZ_GRUPPO в проекте дизайнера Юлии Гусевой — велюровая нежность в пудровых оттенках, созданная для детской с характером. Индивидуальные размеры, мягкая спинка и встроенная подсветка — когда уют становится формой искусства.
Дизайнер Мария Калина придумала зеркальное панно с фацетной обработкой, чтобы грани красиво преломляли свет и отбрасывали его переливы на весь интерьер. Проект реализовала студия с говорящим названием «Отражение».
Дружелюбный «Медведь» художницы Евгении Гольцевой – часть ее большой коллекции кукол-матр. В санскрите это слово означает единицу времени, равную вдоху и выдоху, – подойдет и для сеанса пранаямы, и для того, чтобы просто перевести дух в середине дня.
