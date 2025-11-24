Алексей Леонтьевский: «В архитектуре и дизайне нельзя задавать моду, но есть личности, за которыми наблюдает весь мир»

Российские дни дизайна ежегодно собирают на Нижегородской ярмарке весь локальный креатив – дизайнеров, архитекторов, художников и декораторов. Вместе с основателем проекта Алексеем Леонтьевским исследуем творчество как образ жизни: как создать нетворкинг мечты в пространстве позапрошлого века, куда отправиться за арт-открытиями (от ярмарочного терема до концептуальных матр) и существует ли мода в современном дизайне (если коротко: нет!).
Как пришла идея организовать Российские дни дизайна? Нашим дизайнерам не хватает мест для встреч?
Именно этот вопрос меня и волновал, когда четыре года назад мы организовывали наш проект. Я видел очень большой разрыв между жизнью дизайн-сообществ Москвы и любого другого региона России, включая даже Санкт-Петербург. Москва всегда была насыщена профессиональными событиями, а сейчас, на мой взгляд, уже перенасыщена – выставки, конференции, премии, конкурсы и другие, более мелкие мероприятия индустрии. И все ивенты в основном нацелены на обмен опытом, нетворкинг, знакомство с новинками поставщиков и инновациями производителей. Нашей миссией было создание самого ожидаемого события в сфере дизайна в каждом регионе проведения.
Сейчас ваш проект охватывает больше десяти городов, в том числе Нижний Новгород. По какому принципу вы их выбираете?
Мы учитываем численность населения агломерации, ее развитость в строительной сфере, существование устойчивых дизайн-сообществ, наличие отраслевых вузов, какие события проводятся и так далее. Только после аналитической работы принимается решение о возможном проведении проекта. Большая роль уделяется и месту проведения.
Кстати, о месте. Почему Нижегородская ярмарка?
Должен сказать, что с ней очень повезло не только нижегородцам, но и нам как организаторам! Нижегородская ярмарка – современная, удобная и, признаюсь, самая любимая для меня площадка. Таких просто нет в других регионах! Даже больше скажу, иногда нас критикуют за выбор локаций. Но тогда ставится простой выбор: проводить на площадке «с претензиями» (в основном это спортивные комплексы) или вообще не проводить в регионе профессиональное дизайнерское событие. И мы в таких случаях выбираем локации «с претензиями», а я говорю: «Найдите лучше, и ваше участие будет бесплатным». Пока никто не нашел.
Как вы оцениваете наш город с точки зрения развития дизайна и архитектуры?
Нижний – прекрасный образец сохранения культурного наследия и современной архитектуры, дизайна, и с каждым годом он растет в этом направлении. Очень высокий уровень культуры, интересное географическое расположение и история – все это создает благоприятный фон для креативных индустрий. Я знаю, как много делает руководство города и области совместно с креативным сообществом, и это дает видимые результаты: развиваются общественные территории, локальные производства, культурный код, проводится много мероприятий, высокий уровень туристической привлекательности.
Что больше всего у нас поразило?
Самые яркие впечатления – от комплекса Ярмарки. Я знаю, что это проект нижегородского архитектора Станислава Горшунова, а общественную территорию разрабатывало московское бюро Megabudka. Строение конца XIX века – можно сказать, визитная карточка города, а новый комплекс – прекрасный образец современной архитектуры, продуманный, со смыслом. Все вместе смотрится идеально, здания разных эпох не мешают, а дополняют друг друга.
Часть вашего проекта – арт-зона «Дизайн через искусство», где вы знакомите дизайнеров с художниками. Для себя кого-то открыли?
Кстати, именно в Нижнем мы впервые в России добавили в проект арт-зону. Куратором пригласили Евгению Гольцеву, ее проект «Матра» известен даже за пределами страны. С Евгенией я познакомился на выставке «Трын*Трава», и она мне сразу понравилась. В первую арт-зону она пригласила нижегородских художников: Наталью Панкову, Сергея Ледкова, Константина Пьянова, Романа Ариона – всего десять человек. И отзывы были просто сумасшедшие!
Как сейчас к современному искусству относятся заказчики? Охотно впускают его в свои интерьеры? У всех на слуху ситуация с арт-объектами у здания ГЭС-2, которые приняли, мягко сказать, неоднозначно.
В дизайне интерьеров такой ситуации быть не может! Художники, керамисты, скульпторы – это творцы, они в произведениях отражают свои настроения, эмоции, понимание культуры, а именно это и приобретает заказчик. Он видит в их работах частичку себя. В России есть эксперты по искусству, стайлингу, декору – это и галереи, и декораторы, которые следят за новинками, авторами и сотрудничают с дизайнерами, когда необходимо стилизовать интерьер. Есть даже примеры, когда вокруг предмета искусства выстраивается весь интерьерный дизайн.
По-вашему, объекты современного искусства можно разделить на «выставочные» и «коммерческие»?
Авторы обычно очень тонко чувствуют, какими должны быть их произведения, из каких материалов, соответствуют ли они настоящему времени или опережают его. И, конечно, бывают ситуации, когда произведение востребовано больше чем в одном экземпляре, и при этом есть возможность производить его серийно, если это можно так назвать в искусстве, – так и получается то, что вы назвали «коммерческим объектом».
Кто сейчас задает моду в архитектуре и дизайне?
На мой взгляд, в этих отраслях не может быть людей, кто задает моду, но есть личности, за которыми наблюдает весь мир. Но наблюдать – не значит повторять! Да, какие-то элементы могут быть близки конкретному дизайнеру, он использует их в проектах, как видит сам, но не дублирует. Не забывайте, что большинство дизайнеров и архитекторов – сами творцы, художники, скульпторы и каждый их проект неповторим.
Как выглядит квартира человека, который с головой погружен в дизайн и искусство?
В данный момент она оформлена в стиле фьюжн, но следующую уже вижу в минимализме, с большим количеством места для современного искусства. Я сейчас активно посещаю выставки совриска, изучаю, знакомлюсь с авторами и художниками. Надеюсь, что и в Нижнем открою для себя что-то новое.
