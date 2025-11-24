Алексей Леонтьевский: «В архитектуре и дизайне нельзя задавать моду, но есть личности, за которыми наблюдает весь мир»

Как пришла идея организовать Российские дни дизайна? Нашим дизайнерам не хватает мест для встреч?

Именно этот вопрос меня и волновал, когда четыре года назад мы организовывали наш проект. Я видел очень большой разрыв между жизнью дизайн-сообществ Москвы и любого другого региона России, включая даже Санкт-Петербург. Москва всегда была насыщена профессиональными событиями, а сейчас, на мой взгляд, уже перенасыщена – выставки, конференции, премии, конкурсы и другие, более мелкие мероприятия индустрии. И все ивенты в основном нацелены на обмен опытом, нетворкинг, знакомство с новинками поставщиков и инновациями производителей. Нашей миссией было создание самого ожидаемого события в сфере дизайна в каждом регионе проведения.

Сейчас ваш проект охватывает больше десяти городов, в том числе Нижний Новгород. По какому принципу вы их выбираете?

Мы учитываем численность населения агломерации, ее развитость в строительной сфере, существование устойчивых дизайн-сообществ, наличие отраслевых вузов, какие события проводятся и так далее. Только после аналитической работы принимается решение о возможном проведении проекта. Большая роль уделяется и месту проведения.

Кстати, о месте. Почему Нижегородская ярмарка?

Должен сказать, что с ней очень повезло не только нижегородцам, но и нам как организаторам! Нижегородская ярмарка – современная, удобная и, признаюсь, самая любимая для меня площадка. Таких просто нет в других регионах! Даже больше скажу, иногда нас критикуют за выбор локаций. Но тогда ставится простой выбор: проводить на площадке «с претензиями» (в основном это спортивные комплексы) или вообще не проводить в регионе профессиональное дизайнерское событие. И мы в таких случаях выбираем локации «с претензиями», а я говорю: «Найдите лучше, и ваше участие будет бесплатным». Пока никто не нашел.