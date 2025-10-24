Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Архпроект дня: отель BASIC на берегу озера Тосканка в Ворсме

Каждый из 15 домов чилл-поселения в Нижегородской области стоит на краю персональной пропасти, а точнее карстовой воронки, которых много вокруг озера (само оно является дном Ворсменской карстовой котловины). Особенности рельефа помогают создать особую атмосферу: если посмотреть на водоем через панорамные окна в два этажа, появляется «ощущение зависания между небом и землей».

Необычный проект придумала команда архитекторов во главе с Алексеем Зебровым (авторы подобного комплекса Nordic Spa на Балтийском побережье). Задняя часть каждого корпуса сделана полностью глухой – закругленная крыша и торец образуют единое целое и покрыты оцинковкой, отражающей естественный свет. Поэтому дом может казаться голубым, розовым, оранжевым или серебристым – в зависимости от времени суток:

Максим Малов

сооснователь загородного пространства BASIC

Мы сознательно отказались от всего лишнего и во внешнем, и во внутреннем облике домов. Только чистые линии, приглушённые цвета, минимум деталей, но при этом максимальное ощущение простора и света. Основная идея заключалась в том, чтобы архитектура вызывала эмоцию, задавала вопросы, но при этом не спорила с природой, а становилась ее продолжением. У гостей возникает множество ассоциаций: кто-то видит в этих формах футуризм и космические корабли, кто-то – головы людей или работы Рене Магритта. Архитектура сначала может сбивать с толку: непонятно, нравится это или нет. Но именно эта амбивалентность и есть ценность, она цепляет и не оставляет равнодушным.

