Архпроект дня: отель BASIC на берегу озера Тосканка в Ворсме

сооснователь загородного пространства BASIC

Мы сознательно отказались от всего лишнего и во внешнем, и во внутреннем облике домов. Только чистые линии, приглушённые цвета, минимум деталей, но при этом максимальное ощущение простора и света. Основная идея заключалась в том, чтобы архитектура вызывала эмоцию, задавала вопросы, но при этом не спорила с природой, а становилась ее продолжением. У гостей возникает множество ассоциаций: кто-то видит в этих формах футуризм и космические корабли, кто-то – головы людей или работы Рене Магритта. Архитектура сначала может сбивать с толку: непонятно, нравится это или нет. Но именно эта амбивалентность и есть ценность, она цепляет и не оставляет равнодушным.