Виктор Дембовский 11 сентября в Нижнем: дизайн, идентичность и немного модернизма

Всех участников ждет погружение в тему поиска идентичности через призму дизайна и презентация новой коллекции декоративных панелей «Модернистик» — увидим переосмысление архитектурных форм эпохи и их адаптацию для современных пространств. Кроме того, готовимся к интерактиву и нетворкингу: думаем над интересными вопросами спикеру — от философских до сугубо практических. Авторы трех лучших получат сертификаты в его онлайн-школу.

Где и когда:

11 сентября, Актовый зал ННГАСУ (Гоголя, 1А). Дизайнеры, архитекторы и продвинутые студенты — велкам, вход свободный, но нужна регистрация.