Виктор Дембовский 11 сентября в Нижнем: дизайн, идентичность и немного модернизма

Дизайнер, историк архитектуры и основатель онлайн-школы дизайна Виктор Дембовский едет в Нижний с единственной лекцией. Объяснит, как модернизм помогает найти себя (в проектах) и почему сегодня это актуально как никогда.

Всех участников ждет погружение в тему поиска идентичности через призму дизайна и презентация новой коллекции декоративных панелей «Модернистик» — увидим переосмысление архитектурных форм эпохи и их адаптацию для современных пространств. Кроме того, готовимся к интерактиву и нетворкингу: думаем над интересными вопросами спикеру — от философских до сугубо практических. Авторы трех лучших получат сертификаты в его онлайн-школу.

Где и когда:
11 сентября, Актовый зал ННГАСУ (Гоголя, 1А). Дизайнеры, архитекторы и продвинутые студенты — велкам, вход свободный, но нужна регистрация

