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Александра Винер: «Счастье приходит, когда видишь себя в отражении своих дел»

Волжский закат и 12-этажные панельки, небоскребы Шанхая, улочки Парижа, огни Москвы – сложный мудборд отражается в глазах (и историях!) Александры Винер. Ее бюро Viner Design Group создает общественные пространства по всему миру, арт-объекты становятся предметом дискуссий, а студия Wig Dealers переворачивает представление о бьюти-аксессуарах. Главный тег этих проектов – трансформации и виртуозная способность их проживать. А микрорайон ЭЖК «Мещерское озеро» (впервые в глянце!) – клетка «старт» в длинной череде личных метаморфоз.
Специально для коллекционного номера к премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» исследуем феномен талантливых нижегородцев «на экспорт», собираем обширную географию проектов Александры и говорим о том, как меняясь – не изменять: своей простоте, искренности, желанию творить.

Платье Marques’ Almeida, туфли Cristopher Esber, украшение VIEN (Milostore)

Платье Marques’ Almeida, туфли Cristopher Esber, украшение VIEN (Milostore)

1. Девочка с Мещерки

Все начинается с детских игр: в высоких зарослях Саша и ее подружки обустраивают «дом». Чертят палкой по земле: здесь – гостиная, здесь – кухня, осколки плитки с соседней стройплощадки (вокруг в то время было много долгостроев!) – мозаика пола. Лепестки сирени облетают на импровизированный «стол» из досок. Целый придуманный мир, где стены дышат, а углы не давят.

Вы на Мещере жили с самого рождения?

Мы переехали сюда из Верхних Печер, когда мне было лет десять, и это самое важное для меня место в родном городе. Когда я бываю в Нижнем сейчас, всегда хочется приехать именно сюда, в наш старый двор. Здесь «семерка» (двор у дома № 7 по улице Пролетарской. – Прим. ред.), лучшие подружки, наши игры и прогулки. Я росла в обычной семье, родители были медиками. Дедушка Александр Иванович Сумин – главный детский хирург города. Он, пожалуй, сыграл одну из основополагающих мужских ролей в моей жизни и был тем, кто первым сказал родителям: «Вы что, не видите, что это будущая модель?» Несмотря на то что меня растили в довольно строгих стандартах («короткие топы не носи, открытый живот не показывай»), в 10-м классе я пошла в модельную школу.

Но о том, чтобы стать моделью, не мечтали?

Я всегда была готова, что называется, поймать волну. Увидеть, куда несет поток событий и поддаться ему. И первый же серьезный кастинг был успешным – мне предложили поехать на Неделю моды в Париже. В шестнадцать я уже получила рабочую визу.

Как родители согласились?

Маму отговаривали все ее подруги: «Ты сумасшедшая! Куда ты отпускаешь дочь?» Но я училась в гимназии №1 с немецким уклоном – уже ездила до этого по обмену в Германию. Мама очень верила в меня и в то, что это хорошая возможность.

2. Модель международного уровня

2011 год, 16-летняя Саша с бумажной картой Парижа в руках пытается успеть на 7–10 кастингов в день. Живет на 80 евро в неделю, ютится в квартире с другими моделями и открывает для себя непростой мир фэшн, где с одной стороны – сверкающие показы и мировые бренды, с другой – кофе из стаканчика и конвейер на износ.

Юным моделям в Париже удается заработать?

Если ты не топ-модель – нет. Я тогда прошла кастинг шоу-рума Нины Риччи и смогла хотя бы «отбить» то, что агентство в меня вложило. Эта поездка стала началом моей карьеры – мне предложили контракт в Азии.

Азиатский фэшн – это же практически модельная «армия».

Абсолютно. Съемки одного каталога могут длиться 14 часов. По 350 аутфитов за смену: «ченж, ченж, ченж!..» Коллекции готовят заранее, в итоге – в 30-градусную жару задыхаешься в пуховиках, а в лютый мороз «держишь лицо», позируя в легком платье. Физически это очень тяжело. Но было много интересных поездок – Таиланд, Шанхай, Гонконг.

Какое воспоминание самое яркое?

Конечно, Гонконг – я полюбила его на всю жизнь. Неудивительно, что многие девочки остаются там годами, хотя в плане условий жизни это ужасно. Недвижимость в Гонконге – одна из самых дорогих в мире, и квартиры, которые агентство снимает моделям, – это обшарпанные стены, двухэтажные кровати, душ над унитазом. Я вошла и ужаснулась: как вы живете в этом два года?! Но потом втягиваешься в этот ритм мегаполиса на островах и понимаешь, что удовольствие от жизни там измеряется не квадратными метрами. Работу моделью совмещаешь с тусовками совсем иного масштаба – с нами на вечеринках бывал Леонардо Ди Каприо, например.

Пальто Yulia Wave, платье Magda Butrym

Пальто Yulia Wave, платье Magda Butrym

3. Москва. Начало

Бизнес-центр «Знаменка, 7». Конец рабочего дня – Саша выходит на балкон с видом на Кремль перевести дух и ловит себя на мысли: удивительно, как быстро и кардинально изменилась ее жизнь! Из модельного бизнеса – в торговлю на фондовом рынке.

Откуда резкий вираж в финансовую аналитику?

Друзья предложили попробовать поработать в их управляющей компании, зная мой склад ума. Я в итоге окончила финансовый факультет ННГУ им. Лобачевского, но как вести себя на бирже, меня с нуля учили они – как правильно читать новости, анализировать рынок, продавать облигации.

Примерно в этот период вы встретили Антона Винера, своего мужа?

Да, мы познакомились в его ресторане, куда я пришла поужинать с парой знакомых, и за столом Антон рассказывал о том, как устроено мироздание, об универсальных духовных законах. Я всегда знала, что где-то существует «настоящий Хогвартс», что есть что-то большее, чем физический мир, – и всегда искала этого. Антон рассказывал невероятные вещи, основанные на рукописях каббалы, написанных около 2000 лет назад. Внутри просто все перевернулось! Мне вдруг стало так страшно: вдруг вечер закончится и мы больше никогда не увидимся?.. Если честно, то сначала я поняла, что хочу изучать эти древние духовные технологии. И чуть позже – что хочу всегда быть рядом с человеком, который мне этот мир открыл.

4. Дизайн. Продюсирование пространств

«Влад, пожалуйста, умоляю! Ты же знаешь: я Козерог, я буду работать день и ночь. Можешь поручать мне любую мелочь!» – и основатель архитектурного бюро DBA-GROUP Влад Андреев рискнет взять на работу девушку с нулевым опытом, которая только начала учиться дизайну интерьеров. За восемь лет Саша Винер сделает в его бюро 40+ проектов и в конце концов, откроет собственную компанию.

Правда, что в дизайн интерьеров вы пришли, потому что позавидовали Келли Уэстлер?

Дело было так: мы с Антоном никак не могли найти дизайнера для нашей квартиры в Москве. В каком-то отчаянии я загуглила «топ-10 дизайнеров мира» и увидела проекты и мебель Келли Уэстлер. Глядя на ее работы, я вдруг ощутила… Это было более сложное чувство, чем зависть! Я вдруг поняла, что хочу, а главное, смогу так же. Так я поступила в Британскую высшую школу дизайна – обучение длится два года, поэтому я решила попробовать уговорить Влада взять меня в его бюро. На любую позицию – лишь бы сразу совмещать обучение с практикой.

Когда он в вас поверил?

Не сразу. Первое время я обставляла квартиры мебелью из IKEA. Моим первым серьезным проектом стал ресторан Mollusca на Патриарших – считаю, его интерьер выглядит актуально и по сей день. В итоге мы сделали для этих заказчиков серию заведений на Цветном бульваре, Большой Дмитровке, итальянский ресторан Il Matto, Mollusca в Нью-Йорке. Потом работали с Уиллиамом Ламберти, его Lumicino и Historia. Спроектировали ресторан Osh в Дубае. Сделали серию общественных пространств для ключевых федеральных девелоперов. Клиентов, которые приходили именно ко мне, постепенно стало так много, что я поняла: пора открывать свою студию. Но Влада я до сих пор называю своим «дизайн-отцом» и над некоторыми проектами мы продолжаем работать вместе.

5. Руководитель бюро архитектуры интерьеров

Канун Нового года, но в VINER DESIGN GROUP оживление не совсем праздничное: сотрудники считают минуты не до боя курантов, а до дедлайна. За месяц нужно отрисовать визуализации нового проекта на 3500 квадратных метров. В здании 1929 года постройки. В памятнике архитектуры!..

Глядя на портфолио ваших проектов, проявляется ощущение, что вы любите… невозможное.

(Смеется.) Адреналин – мое второе имя. Мы действительно профессионалы в том, что нужно было сдать «еще позавчера». За первые полтора года работы мы спроектировали 130 тысяч квадратных метров.

Расскажите про масштабные проекты, которые сейчас в работе.

Год назад к нам пришел запрос на реконструкцию памятника архитектуры – бывшего клуба фабрики «Свобода», построенного по проекту Константина Мельникова. Инженерные сети, перекрытия, крыши – все требовало полного перепроектирования. Задача – открыть клуб русского бильярда. В бывшем актовом зале будет открытое пространство под сводчатым потолком с 13 столами для русского бильярда, на первом этаже – огромный ресторан с открытой кухней, библиотека и детский центр, караоке и сигарный клуб: семь различных по функции заведений под одной крышей. Мне кажется, ни одно здравомыслящее бюро не согласилось бы взяться за это в тех сроках и условиях, которые нам поставили.

Проект реконструкции памятника архитектуры К.С. Мельникова «Клуб фабрики Свобода», ОКН

Проект реконструкции памятника архитектуры К.С. Мельникова «Клуб фабрики Свобода», ОКН

Общественные пространства интереснее жилых?

После многих лет работы с жилыми интерьерами сейчас в частных проектах я больше всего ценю возможность собрать своего рода коллекцию предметного дизайна. А общественные зоны позволяют быстро реализовывать очень смелые дизайн-идеи, которые будут служить многим людям. Например, один из девелоперов попросил придумать, как в шести башнях его нового ЖК тонко передать идею русскости. Я вспомнила, как однажды в Париже видела авторскую коллекцию ковров, в основе орнамента которых были абстракции ландшафта, снятые во время взлета самолета. А что если похожим образом обыграть малоизвестные природные заповедники России? И выполнить эти пейзажи руками мастеров разных техник – плетение, мозаика, дерево. Наши поля, луга, тайга, озера – этот проект мы тоже сейчас развиваем. Получается потрясающе красиво!

Пентхаус в Басманном районе Москвы

Пентхаус в Басманном районе Москвы

Лобби кластера «Союз» (Москва)

Лобби кластера «Союз» (Москва)

Велком- и ретейл-зона многофункционального комплекса, ул. Верейская (Москва)

Велком- и ретейл-зона многофункционального комплекса, ул. Верейская (Москва)

Ресторан «Шале Березка Новогорск»

Ресторан «Шале Березка Новогорск»

Есть то, что вам как боссу пока не очень хорошо удается? Многие руководители, например, говорят о сложностях с делегированием.

Я сейчас, наоборот, кайфую от моментов, когда команда подхватывает мои идеи и самостоятельно реализует их круче, чем я могла бы представить. У меня есть сложности с другим – приходишь на объекты, оказываешься в «картинке», которую нарисовала, но не осознаешь, что это сделала ты и твоя команда. Смотрю и думаю: «Вау, как классно!», а свою причастность не ощущаю. Впрочем, может, это не сложность, а,наоборот, стимул продолжать работать.

Костюм Peter Petrov, серьги Bottega Veneta

Костюм Peter Petrov, серьги Bottega Veneta

6. Художник и коллекционер

2019 год. Пронзительный синий «электрик блю» и зеркальная нержавейка, которая еле поддается ножницам по металлу: Саша с большим трудом, но режет, гнет, оборачивает сталь вокруг холста – готовит необычный подарок. Получившаяся работа, а главное – поток вдохновения, в который она попала, когда ее создавала, убедят ее заняться этим профессионально.

О чем ваши работы?

Это аллегория внешней оболочки и внутреннего мира каждого человека, куда порой нелегко пробиться даже самым близким. Самопознание и исследование сокрытого. История о желании как потенциале, с которым человек может что-то создать в мире. О хрупкости взаимоотношений. О цикличности перерождения и обновления.

Вы осознанно строите свою художественную практику вокруг темы трансформаций?

Я считаю, что каждый человек проживает множество жизней в одной. Перелом бывает через кризис, боль и испытания либо через острое осознание, что нужно успеть что-то изменить до того, как «каток» тебя настигнет. Духовность для меня – про практичные действия. Блаженно медитировать на вершине горы – эгоистичный путь, потому что мы в этот мир пришли, чтобы взаимодействовать с другими людьми и таким образом понять, кто мы есть. Счастье приходит, когда видишь себя в отражении своих дел.

Sasha Viner workshop (Москва)

Sasha Viner workshop (Москва)

Но вы не называете свои работы картинами?

Это скорее художественные объекты. Тема предметного дизайна мне тоже интересна – каждый квадратный метр ценен, нельзя занимать место предметами и мебелью без «родословной», без энергии. Поэтому я сотрудничаю с галереями по всему миру не только как автор, но и как коллекционер: обращаю внимание на талантливых людей, которые создают особенные вещи, интегрирую их в жилые пространства, сочетая с ар-деко 60–70-х, скандинавским дизайном, футуристическими объектами.

Вы создаете художественные проекты специально под интерьеры, которые разрабатываете?

Комфортнее, когда люди приходят в галерею и сами выбирают мои работы. Их продажей занимается мой партнер Вилдрик Батжес – известный галерист, с которым мы познакомились во время работы над одним из объектов в Париже, комплектовали квартиру современным искусством. Этот интерьер потом попал на обложку французского Domodeco, а мы подружились и решили сделать в Москве коллаборацию. Так появилось пространство, где на первом этаже – MSK Eastside Gallery, а на втором – Sasha Viner Workshop. Туда можно попасть по предварительной записи – это и галерея, и мастерская.

7. Предприниматель

До выхода на мероприятие – четверть часа, собраться нужно очень быстро. Саша делает легкий макияж, надевает парик из своей коллекции, смотрит в зеркало и вдруг понимает: готовая укладка за секунду – это же спасение для всех, кто одинаково ценит красоту и время! В этот момент и родилась идея студии кастомных париков Wig Dealers.

Ваши парики – больше бьюти-аксессуар?

Такова была идея, да. Моим партнером по бизнесу стала Катя Архипова – стилист по волосам мирового уровня. У нее в какой-то момент появилось столько запросов на стилизацию париков для селебрити, которым быстро нужна готовая укладка, что она задумалась об отдельном направлении. В Америке, Израиле это огромный рынок, а парики носят по светским или духовным причинам, без медицинских показаний.

Вы создаете изделия только на заказ?

Не всегда, но в основном: постижер пришивает на основу каждый волосок, далее колорист и парикмахер красят, стригут, укладывают волосы, как захотел клиент. Мы создали комплексное сопровождение постижерного изделия от заготовки до финального окрашивания, стрижки и ухода. Клиенты отправляют к нам изделия с водителем и забирают обратно с готовой укладкой.

Но с клиниками вы тоже работаете?

Первое время нам больше хотелось сломать стереотип о том, что парик – табуированный аксессуар, и казалось, что люди после химиотерапии или с алопецией (выпадением волос. – Прим. ред.) сами нас найдут. Тем более натуральный парик – недешевое изделие. Но оказалось, что у нашей бизнес-идеи – сильный социальный эффект, ведь найти парик, который выглядит естественно – большая проблема! Мы возвращаем людям красоту и чувство собственного достоинства. Когда я слышу отзывы о том, как парик изменил качество жизни, я понимаю – это точно не зря.

8. Мама

Москва, дом Винеров. Большая ваза с осыпающимися пионами на столе – лепестки усеяли все вокруг. Четырехлетняя девочка, в чьих чертах причудливо смешались Антон и Александра, босиком взобралась на стол: подбрасывает лепестки вверх и смеется. Воздух дрожит от того, какой этот момент хрупкий и прекрасный.

Говорят, каждый ребенок силой своей личности влияет на женщину еще в беременность, открывает в ней новые качества. Как вы это ощутили с сыном-первенцем и с дочкой?

Полноценного декрета у меня не было ни с первым, ни со вторым: с Эйтаном я даже из родзала продолжала решать рабочие вопросы по дизайну, а во время беременности Зои ощутила в себе предпринимательскую жилку. Можно сказать, она родилась вместе с идеей Wig Dealers: с ней на руках я встречала первых клиентов. Дети действительно меня меняли, но никогда не заставляли погрузиться в материнство полностью: думаю, они знали, в какой семье родиться (улыбается).

Что для вас главное в материнстве?

Мне очень важно не быть гиперопекающей. Вырастить детей самостоятельными, чтобы они почувствовали, в чем их потенциал. Создать окружение. Но здесь тоже нужен баланс. Недавно мой пятилетний мальчик заплакал: «Мама, я не успеваю поиграть». Я поняла: надо что-то менять с его кружками – не нужна детям эта гонка. Нужен теплый «аквариум» с кучей родственников, где их любят. Зои – долгожданная девочка, всеобщая любимица. У нее очень яркий темперамент – шутим, что это X10 Ирина Александровна Винер, ее бабушка.

Кстати, что значит быть невесткой живой легенды художественной гимнастики?

У нас прекрасные отношения. Мы все «пахари» по складу характера, поэтому она очень поддерживает нас с Антоном в рабочих делах, а мы восхищаемся ее тренировками нон-стоп, невероятными постановками и мощнейшей энергией. Это стимулирует никогда не останавливаться! Часто ходим вместе на премьеры, обсуждаем – во многом наши взгляды совпадают. У Ирины Александровны особое чувство прекрасного: ее отец Александр Винер был заслуженным художником Узбекистана. То, что меня тоже зовут Александра, она считает очень символичным.

Бывало, что ее совет вдруг оказывался для вас по-настоящему ценным?

Как-то у меня был период внутренних метаний, и я спросила Ирину Александровну: «Вы никогда не сомневались, на своем ли вы месте? Не ставили под сомнение то, что делаете?» И она ответила, что тоже постоянно задает себе этот вопрос и это нормально. Помню, мне стало так легко! Появилась уверенность: заново перерождаться, заново убеждаться в правильности того, что ты делаешь, – это необходимый процесс. Так и находится истина.

Александра Винер сфотографирована в родном дворе – в экспериментальном жилом комплексе Мещерское озеро, который стал апробацией новой системы типового домостроения международного уровня. Этот микрорайон – попытка реализовать мечту об идеальных «панельках». Проект разрабатывался московским ЦНИИЭП жилища (архитектор Дмитрий Животов) в партнерстве с ГДР, а для внедрения серии домов Э-600 специально был создан ЗКПД-4. К 1991 году проект был реализован наполовину и приостановлен. Его новаторство и влияние на массовое жилищное строительство – в процессе осмысления.

Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Анна Володина
Стиль: Анна Боброва
Макияж, волосы: Мария Рябова
Ассистент: Ольга Муравьева

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