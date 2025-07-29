Александра Винер: «Счастье приходит, когда видишь себя в отражении своих дел»

1. Девочка с Мещерки

Все начинается с детских игр: в высоких зарослях Саша и ее подружки обустраивают «дом». Чертят палкой по земле: здесь – гостиная, здесь – кухня, осколки плитки с соседней стройплощадки (вокруг в то время было много долгостроев!) – мозаика пола. Лепестки сирени облетают на импровизированный «стол» из досок. Целый придуманный мир, где стены дышат, а углы не давят.

Вы на Мещере жили с самого рождения?

Мы переехали сюда из Верхних Печер, когда мне было лет десять, и это самое важное для меня место в родном городе. Когда я бываю в Нижнем сейчас, всегда хочется приехать именно сюда, в наш старый двор. Здесь «семерка» (двор у дома № 7 по улице Пролетарской. – Прим. ред.), лучшие подружки, наши игры и прогулки. Я росла в обычной семье, родители были медиками. Дедушка Александр Иванович Сумин – главный детский хирург города. Он, пожалуй, сыграл одну из основополагающих мужских ролей в моей жизни и был тем, кто первым сказал родителям: «Вы что, не видите, что это будущая модель?» Несмотря на то что меня растили в довольно строгих стандартах («короткие топы не носи, открытый живот не показывай»), в 10-м классе я пошла в модельную школу.

Но о том, чтобы стать моделью, не мечтали?

Я всегда была готова, что называется, поймать волну. Увидеть, куда несет поток событий и поддаться ему. И первый же серьезный кастинг был успешным – мне предложили поехать на Неделю моды в Париже. В шестнадцать я уже получила рабочую визу.

Как родители согласились?



Маму отговаривали все ее подруги: «Ты сумасшедшая! Куда ты отпускаешь дочь?» Но я училась в гимназии №1 с немецким уклоном – уже ездила до этого по обмену в Германию. Мама очень верила в меня и в то, что это хорошая возможность.