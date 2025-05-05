Культурный код в интерьере

Национальное и локальное – в тренде! Автор проекта «Новый русский // Культурный код» Александра Федорова отобрала для «НН.Собака.ru» предметы дизайна по мотивам народных промыслов, которые легко интегрировать в современное пространство: каждый из этих объектов способен создать настроение, напомнить о традициях, наследии и привнести тепло воспоминаний в атмосферу.
Кисея до пола вдохновлена аварскими серебряными серьгами, но родные мотивы в этом зеркале дагестанского бренда INAFURNITURE разглядит любой. Косы, нити, прядение, вышивание – здесь это не просто украшения, а отражение традиционных декоративных техник.
Что делает деревянный табурет UCLAD особенным? Во-первых, нарядные полукружные ножки, которые создают приподнятое настроение у каждого, кто на него присядет. Во-вторых, его открытость – будто и нет препятствий между вами и пространством. И в-третьих, он легко может стать столиком.
Тумба «ХОХЛОМА × АЛЕНА АХМАДУЛЛИНА» – для самых ценных воспоминаний. Рисунок на ней напоминает классический хохломской элемент – кудрину. Большая часть коллекции мебели сделана из натурального дуба и собирается вручную.
Галерея «ПАЛАТЫ» проводит сложную экспедиционную работу по всей России, чтобы найти таких талантливых мастеров, как Наталья Макарова, и представить их миру. Ваза Натальи похожа одновременно и на коврик, и на салфетку, и на корзину, застывшую во времени.
В паттернах серии EICHEL можно заметить упрощенные интерпретации татарских орнаментов, а дерево дает ощущение родного тепла. Такие переносные зеркала – простой и приятный способ добавить в интерьер национальный акцент.
Тяжелая скульптура ручной работы izi bushka от GorkoVenko с легкостью (потому и «изи»!) может стоять на одной ноге и вместо страха дарить любовь. К тому же это еще и подсвечник – символ дома, где тебя всегда ждут.
В основу конструкции табурета «Кулек» от SHALIDESIGN легла игра объемного моделирования «бумажного кулька». И это не просто арт-объект: табурет в духе старых традиций покрыт войлоком, поэтому на нем так уютно сидеть!
Фото: предоставлены героиней
Ретушь: Юлия Волынова
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