Хоровой перформанс, нейросетевая роспись, шоу Упсала-Цирка: за чем едем на «Золотую хохлому» в этом году

В пространстве фабрики «Хохломская роспись» представят проект «Приглушенные тона» — традиционные узоры на экране соединят с этническими инструментами и электронной музыкой в единое мультимедийное шоу.

Также зрителей ждет экспериментальная экспозиция, созданная при помощи искусственного интеллекта.

Кроме привычных выступлений хоров и праздничного шествия — концерты фолк-групп и представление петербургского Упсала-Цирка (лауреат национальной цирковой премии «Арлекин»).

И, конечно, на фестивале можно будет купить изделия российских и зарубежных мастеров.

До «Золотой хохломы» можно добраться на туристической электричке – от московского вокзала до Семенова доедете за 75 минут, с возможностью обучиться мастерству ложкарей прямо в вагоне.



Подробная программа фестиваля здесь.