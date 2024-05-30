Хоровой перформанс, нейросетевая роспись, шоу Упсала-Цирка: за чем едем на «Золотую хохлому» в этом году

Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в 20 (!) раз пройдет в Семенове. С 15 по 16 июня весь город станет площадкой для традиционной ярмарки, концертов, паблик-токов с экспертами НХП, аудиовизуальных и театрализованных представлений.
В пространстве фабрики «Хохломская роспись» представят проект «Приглушенные тона» — традиционные узоры на экране соединят с этническими инструментами и электронной музыкой в единое мультимедийное шоу.
Также зрителей ждет экспериментальная экспозиция, созданная при помощи искусственного интеллекта.
Кроме привычных выступлений хоров и праздничного шествия — концерты фолк-групп и представление петербургского Упсала-Цирка (лауреат национальной цирковой премии «Арлекин»).
И, конечно, на фестивале можно будет купить изделия российских и зарубежных мастеров.
До «Золотой хохломы» можно добраться на туристической электричке – от московского вокзала до Семенова доедете за 75 минут, с возможностью обучиться мастерству ложкарей прямо в вагоне.
Подробная программа фестиваля здесь.
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции
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