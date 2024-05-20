Стометровое БДСМ-логово, максимально видовая однушка, барочный лофт: топ-6 апартаментов Нижнего от «НН.Собака.ru»

Ванна с подсветкой (и аэромассажем!) посреди комнаты, душ без дверей и кровать с золотыми цепями – что еще нужно для истомленных застольем молодоженов? Дикий окрас кровати как бы намекает, что золотым цепями по пути лишь с леопардом. Имеется и домашний кинотеатр, например, чтобы освоить тематическую продукцию («Четыре свадьбы и одни похороны», «Сбежавшая невеста», «Свадебный переполох», ну, вы поняли). Дело происходит на 12-м (из 12) этаже KM Tower Plaza, внизу есть приличные заведения, поэтому гнездышко можно вовсе не покидать – 14 тысяч, и оно ваше на сутки.