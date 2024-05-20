Стометровое БДСМ-логово, максимально видовая однушка, барочный лофт: топ-6 апартаментов Нижнего от «НН.Собака.ru»

Переворошили ровным счетом миллион объявлений о посуточной аренде квартир, и у нас есть что вам показать. В одном тексте, как выяснилось, вполне могут ужиться золотые цепи, «Девушка с жемчужной сережкой» (во множестве), кровать с балдахином и паддлы. В общем, обстановка располагает – почти ко всякой форме досуга. Про цены тоже интересно получилось: от 6000 без малого за сутки до 15 000 рублей за два часа.
Свадебные апартаменты с ванной в спальне
Ванна с подсветкой (и аэромассажем!) посреди комнаты, душ без дверей и кровать с золотыми цепями – что еще нужно для истомленных застольем молодоженов? Дикий окрас кровати как бы намекает, что золотым цепями по пути лишь с леопардом. Имеется и домашний кинотеатр, например, чтобы освоить тематическую продукцию («Четыре свадьбы и одни похороны», «Сбежавшая невеста», «Свадебный переполох», ну, вы поняли). Дело происходит на 12-м (из 12) этаже KM Tower Plaza, внизу есть приличные заведения, поэтому гнездышко можно вовсе не покидать – 14 тысяч, и оно ваше на сутки.
Безупречный лофт с сауной
Грузинка, тихий двор, бесплатная парковка, стометровый лофт о четырех комнатах со вторым уровнем, прошедший через умелое озеленение, ретроакценты, а кроме того, сауна (с настоящей каменкой!). Сам дом с историей – апартаменты располагаются на месте винокуренного завода купца Долгова. Но нижегородцев, увы, не заселяют – никаких больше вечеринок.
Однушка с видом на Стрелку
Идеальный вариант для тех, кто приехал в Нижний именно как в столицу закатов. Подвесное кресло, балкон со столиком или кровать (!) – Волгу-матушку и Стрелку видно почти из любой части квартиры. В придачу к будущим теплым воспоминаниям о поездке теплый пол и панорамное фото города XIX века.
Страна-бэдээсэмия
Колодки, станок Фаларида, качели, паддлы – обычный набор для тех, кому поострее бы ощущений. В брутальном лофте для утех гарантируют безопасность и конфиденциальность – 100 метров вседозволенности (главное «стоп-слово» не забыть). Устроить свои «50 оттенков серого» стоит уверенно премиально – 15 тысяч рублей за два часа. Если хотите только фотосессию – выйдет дешевле на пять тысяч.
Лаунж-лофт на Грузинке
Возвращаемся мы на улицу Грузинскую, а здесь королевские покои в особняке XIX века с чугунной лестницей, столетними (но отреставрированными) деревянными полами, царственно-хрустальными люстрами и лаунж-зоной с кроватью на втором этаже. Владельцы позаботились обо всем, даже кофе с туркой найдутся. Любители эстетики барокко будут довольны – тут миллион репродукций «Девушки с жемчужной сережкой».
Уютная однушка на Рождественской
Маленький Питер – ни больше ни меньше. Эклектика в каждом квадратном метре – неоновая ванная, кожаное кресло и располагающий к длительному созерцанию подоконник с видом на Речной вокзал. Заезд круглосуточный.
Текст: Анна Горбунова
Фото: архивы владельцев апартаментов
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