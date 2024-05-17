Постироничная невеста на ладошке и никаких голубочков: только топовые локации и идеи для лавсторис и свадебных фотосессий

Современные свадьбы декорируют не хуже модных показов. Профессиональный свет, цветочные композиции, а иногда и перестройка всего банкетного зала! В таком пространстве и надо сниматься, а не только слушать банкетные оды. Приезжаем за час до прихода гостей – и делаем кадры в уникальной локации, которой точно ни у кого не будет!

А потом убегайте с собственной свадьбы в закат. Прихватите фотографа – будут классные карточки с золотым солнцем.