Постироничная невеста на ладошке и никаких голубочков: только топовые локации и идеи для лавсторис и свадебных фотосессий

Свадебный фотограф Аня Липман осчастливила фотокнигами и постами в соцсетях больше молодоженов, чем лепестков на кусте майской сирени. Она рассказала нам, где и как модно делать сессии, чтобы хвастаться кадрами даже спустя годы (и партнеров, мало ли).
Надеваем платье и идем к бариста
Самым классным и модным всегда будет показать в лавстори или свадебной фотосессии увлечения и характер главных действующих лиц. Если вы кофеманы – идите к любимому бариста. Если подсели на электросамокаты – кадры в динамике гарантированы. Если ваше первое свидание было в Кремле – маршрут построен. Познакомились в конной школе – ни слова больше!
Город вместо тамады
Невесты все чаще выбирают минималистичные и классические образы – под стать особнякам и богатствам города N, тем более он так похорошел! Если тяготеете к XVIII веку и старинным особнякам – вам в дом Сироткина. Хочется посовременнее интерьер и искусство ХХ века – НГХМ в Кремле. Любите минимализм из стекла и бетона – идите в выставочный Пакгауз.
Самый фреш – фотосессии в русском стиле
Русская кухня на пике, свадьбы тоже подтягиваются. Жажду снять таких влюбленных в новом «Гусе в яблоках». Уже присмотрела ракурсы!
Постирония из 90-х
В 2024-м ностальгируем по 1990-м. Постироничные «невесты на ладошке» и ленты свидетелей. Для такой съемки рекомендую пространство The Shtab, там тот самый вайб. И дайте гостям мыльницу со вспышкой – посмотрите потом на свой праздник их глазами. Кстати, барбикор тоже родился из ностальгии по «лихим». В свадьбах он плещется розовыми аксессуарами и элементами декора: букет, туфли, фата невесты.
В стиле Met Gala
Современные свадьбы декорируют не хуже модных показов. Профессиональный свет, цветочные композиции, а иногда и перестройка всего банкетного зала! В таком пространстве и надо сниматься, а не только слушать банкетные оды. Приезжаем за час до прихода гостей – и делаем кадры в уникальной локации, которой точно ни у кого не будет!
А потом убегайте с собственной свадьбы в закат. Прихватите фотографа – будут классные карточки с золотым солнцем.
Где еще я ищу идеи для фотосессий
В фильмах, сериалах, искусстве, рекламе модных брендов, на сайте, в журнале и в соцсетях «НН.Собака.ru». Хочу теперь снять пару на нижегородском стадионе, вдохновившись съемкой футболистов «Пари НН».
Фото: Аня Липман
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