Оффлайн-интенсив для диджитал-специалистов. Рассказываем, как попасть в Нижнем

В молодежном центре участников ждут лекции от экспертов, мастермайнды и практические задания. Интенсив подойдет джуниор- и мидл-специалистам, которые хотят стать заметнее на рынке. В программе:

6 марта — база про личный бренд и инструменты продвижения

7 марта — лекции и мастермайнды с экспертами

8 марта — лекция о публичных выступлениях и открытый микрофон

9 марта — практикумы и воркшопы с экспертами

Все мероприятия бесплатные. Подробности и регистрация — здесь.

16+