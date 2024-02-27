Оффлайн-интенсив для диджитал-специалистов. Рассказываем, как попасть в Нижнем

Четырех дневный оффлайн-интенсив для дизайнеров и диджитал-специалистов пройдет в Нижнем в молодежном центре «Высота». Эксперты интенсива — арт-директора, дизайн-лиды и практикующие дизайнеры из нижегородского дизайн-сообщества. Рассказываем, где (и главное как!) принять участие.
6 марта 17:00 — 9 марта 13:00
Место: улица Совнаркомовская, 4 (этаж цокольный)
В молодежном центре участников ждут лекции от экспертов, мастермайнды и практические задания. Интенсив подойдет джуниор- и мидл-специалистам, которые хотят стать заметнее на рынке. В программе:
- 6 марта — база про личный бренд и инструменты продвижения
- 7 марта — лекции и мастермайнды с экспертами
- 8 марта — лекция о публичных выступлениях и открытый микрофон
- 9 марта — практикумы и воркшопы с экспертами
Все мероприятия бесплатные. Подробности и регистрация — здесь.
16+
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Фото: архив редакции
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