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Дизайн

Оффлайн-интенсив для диджитал-специалистов. Рассказываем, как попасть в Нижнем

Четырех дневный оффлайн-интенсив для дизайнеров и диджитал-специалистов пройдет в Нижнем в молодежном центре «Высота». Эксперты интенсива — арт-директора, дизайн-лиды и практикующие дизайнеры из нижегородского дизайн-сообщества. Рассказываем, где (и главное как!) принять участие.

 

6 марта 17:00 — 9 марта 13:00

 

Место: улица Совнаркомовская, 4 (этаж цокольный)

 

В молодежном центре участников ждут лекции от экспертов, мастермайнды и практические задания. Интенсив подойдет джуниор- и мидл-специалистам, которые хотят стать заметнее на рынке. В программе: 

  • 6 марта — база про личный бренд и инструменты продвижения
  • 7 марта — лекции и мастермайнды с экспертами
  • 8 марта — лекция о публичных выступлениях и открытый микрофон
  • 9 марта — практикумы и воркшопы с экспертами

Все мероприятия бесплатные. Подробности и регистрация — здесь

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Фото: архив редакции

 

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