В нижегородской Вышке расскажут о frontend-разработках

В интерактивном лектории «Планетария 1» пройдет лекторий о тенденциях в пользовательском опыте и дизайне интерфейсов.
24 февраля
Время: 12:00–15:00
Место: Планетарий 1, парк Швейцария
В программе — лекции трех диджитал-специалистов:
- Екатерина Волкова — UX/UI дизайнер расскажет о «Дизайнерской восьмерке: 8 важных скиллов для хорошего дизайнера»
- Преподаватель HTML/CSS Кирилл Ермолаев расскажет о «Дороге вo frontend-разработку»
- Куратор профиля Антон Ларин расскажет «Что такое UX/UI: что мы делаем в рамках курса»
Вход свободный. Необходима регистрация.
18+
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Фото: архив редакции
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