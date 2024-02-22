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Дизайн

В нижегородской Вышке расскажут о frontend-разработках

В интерактивном лектории «Планетария 1» пройдет лекторий о тенденциях в пользовательском опыте и дизайне интерфейсов.

 

24 февраля

Время: 12:00–15:00

Место: Планетарий 1, парк Швейцария 

 

 

В программе — лекции трех диджитал-специалистов:

  • Екатерина Волкова — UX/UI дизайнер расскажет о «Дизайнерской восьмерке: 8 важных скиллов для хорошего дизайнера» 
  • Преподаватель HTML/CSS Кирилл Ермолаев расскажет о «Дороге вo frontend-разработку» 
  • Куратор профиля Антон Ларин расскажет «Что такое UX/UI: что мы делаем в рамках курса»  

Вход свободный. Необходима регистрация.

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Фото: архив редакции

 

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