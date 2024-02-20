Лучшие дизайны ресторанов Нижнего

Реинкарнация «Микстуры» с участием CrossArtStudio произошла в прошлом году. Она достаточно быстрая и меганасыщенная различными артефактами, множеством стилистических находок и стыков.

Концепцию самой первой «Микстуры», которую мы создавали десять лет назад, строили на миксе алкогольных напитков. В этот раз предложили микс стилей — актуальных, с ироничным намеком на пожирающую все ненасытную поп-культуру. Например, теперь там есть Дарт Вейдер в образе Наполеона, портреты аристократов, раскрашенные граффити, предметы современного и классического искусства с признаками вандализма.

Над проектом работало большое количество людей, поэтому практически каждая деталь сделана эксклюзивно именно для этого интерьера. Вплоть до внушительной скульптуры надувной собаки, которую я считаю символом этого современного микса культуры и бескультурья. А грандиозная шпалера на основном витраже с «Садом земных наслаждений» Босха — ничего подобного не было у нас раньше ни в одном месте. Все делалось на невероятном драйве. Было тяжело, нервно, но мы испытали нереальный кайф.

Нижне-Волжская наб., 16