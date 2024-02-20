Лучшие дизайны ресторанов Нижнего

Галереи современного искусства и вандализма, Шри-Ланка по-нижегородски, почти девственный особняк и собранный из г*вна и палок паб. Дизайнеры интерьеров рассказывают о своих лучших проектах ресторанов Нижнего, в которых есть и березы, и Наполеон, и Дарт Вейдер. Вспоминаем лучших накануне премии «Нижний будущего».
Александр Фрухт, руководитель дизайн-студии Fruit Design Studio
YALE
Конечно, больше всего мне понравилось работать с историческим особняком. Круто, что я получил такую возможность от «Еды и Культуры». Всегда интересно прикоснуться к таким невероятным помещениям, памятникам и шедеврам архитектуры.
То же самое касается ресторана «БезуховЪ» и офисов, которые находятся над ним.
|Рождественская, 30
MAYAR
Этот объект незаслуженно обделен вниманием экспертом в области дизайна. Хотя я им горжусь, он получился по-настоящему целостным.
В дизайне интерьера Mayar моя рефлексия, мои личные переживании — образ улетающей березы, которая теряет корни, смешение всего русского и трансформация России в деталях.
|Октябрьская ул., 16/10
«ПИВЗАВОД»
Очень собранный проект — прямо лофт индастриал на максималках. Отличный, очень крепкий. И это единственный интерьер нижегородского ресторана, который получил публикации в ArchDaily и других профессиональных медиа.
Проект зашел дизайн-сообществу, потому что он устойчивого развития. В нем винтажная мебель с барахолок и практически нетронутая «основа». Сейчас модно создавать что-то буквально из г*вна и палок.
|Зеленский съезд, 10
«ЮЛА»
Над «Юлой» работал вместе с дизайн-студией Freak Fabrique, а «Юлу вино» создавал самостоятельно. Я был вовлечен в оба проекта. Везде ездил, выбирал материалы вместе с Сережей Ухановым (ресторатор. - Прим. «НН.Собака.ru»). То есть максимально посвятил себя этой работе. И она получилась весьма целостной, смелой и современной.
Плюс я был дополнительно замотивирован, так как являлся соучредителем «Юлы». У меня была доля, которую недавно продал.
|Октябрьская, 9Б
«ЦЕЙЛОН»
Экзотический проект, ради которого мы с Сергеем Ухановым ездили на Шри-Ланку. Вдохновлялись культурой, кухней, людьми — всем. Работал также совместно с Freak Fabrique.
Мне безумно нравится то, каким получился «Цейлон». В нем много трендовых элементов, которые мы создавали неосознанно. Просто экономя бюджет и сохраняя историческую фактуру.
|Большая Покровская, 15
«СОВОК»
Ребрендинг всей сети — тоже совместный проект с Freak Fabrique. И это достаточно серьезная коллаборация, потому что дизайн получился супер актуальным. Если бы «Совок» открыли только вчера, он бы все равно стал популярным.
|Большая Покровская, 2
Большая Покровская, 82
Гребной канал
Рома Крест, арт-директор и cоруководитель дизайн-студии CrossArtStudio
«ПАРК КУЛЬТУРЫ»
Один из самых масштабных проектов студии.
Перед нами стояла непростая, но интереснейшая задача: вписать несколько зон в оригинальную архитектуру, не испортив и не захламив пространство. Мы работали с двухуровневым помещением, большими панорамными окнами, лестницами и террасами на минус первом этаже.
Из ресторана «Парк культуры» сразу хотели сделать выставочную площадку, поэтому нужно было предусмотреть возможности размещения очень (!) большого количества картин в помещении. Так, чтобы они не мешали интерьерным решениям, а дополняли их.
Это проект 2018 года, но он до сих пор актуален. Не застревает во времени, пластичный, легко трансформируется с помощью мебели и произведений искусства. Обычно усталость от интерьера появляется примерно через пять лет, поэтому сделать такое вневременное пространство — большая удача.
|Верхне-Волжская наб., 10А
«МИКСТУРА»
Реинкарнация «Микстуры» с участием CrossArtStudio произошла в прошлом году. Она достаточно быстрая и меганасыщенная различными артефактами, множеством стилистических находок и стыков.
Концепцию самой первой «Микстуры», которую мы создавали десять лет назад, строили на миксе алкогольных напитков. В этот раз предложили микс стилей — актуальных, с ироничным намеком на пожирающую все ненасытную поп-культуру. Например, теперь там есть Дарт Вейдер в образе Наполеона, портреты аристократов, раскрашенные граффити, предметы современного и классического искусства с признаками вандализма.
Над проектом работало большое количество людей, поэтому практически каждая деталь сделана эксклюзивно именно для этого интерьера. Вплоть до внушительной скульптуры надувной собаки, которую я считаю символом этого современного микса культуры и бескультурья. А грандиозная шпалера на основном витраже с «Садом земных наслаждений» Босха — ничего подобного не было у нас раньше ни в одном месте. Все делалось на невероятном драйве. Было тяжело, нервно, но мы испытали нереальный кайф.
|Нижне-Волжская наб., 16
«ДЫМ И МЯСО»
Один из последних, самых свежих и значимых для нас проектов — ресторан «Дым и мясо» в Новой Кузнечихе. Заказчик был очень вовлечен в процесс, просто на 110%. Говорил нам: «Эх вы, ребята, накрутили, но я все равно сделаю!»
Рельефы, неоновая подсветка, биокамины в центре, 3D-маски, параметрия, по-хорошему навороченное и стильное место получилось.
|Бархатная, 86Д
Анна Гоголева, основатель Gogoleva design
«МЕТЕОР»
Максим Мирсиянов, ресторатор: «Самый интеллигентный и комфортный дизайн, на мой взгляд, получился у Анны Гоголевой в «Метеоре». Непринужденное место, где всегда приятно выпить хорошего вина с лучшим видом в городе – на подсвеченный драматический театр. Мне очень нравится, как это обыгрывается: снаружи «Метеор» выглядит очень спокойно, не привлекает внимания, а внутри разворачивается пространство и ты видишь лучшую сторону. Видишь красную театральную люстру, которая поддерживает тему вида из окна. Дизайн не выпирает и разговаривает с тобой на правильном интеллигентном языке».
|Большая Покровская, 15
Фото: архивы героев
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