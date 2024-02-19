Что подарить на 23 февраля: стильным, практичным, голодным, метким, ловким, умелым и не только. Ультимативный гид

Отправьте его в арома-путешествие с парением, скрабированием, холодной купелью – и будет вам и ему счастье! А если в муках выбора подарка вы не одна – оплачивайте своим мужчинам групповую программу и не парьтесь, пока это делают они.

Подробнее о банях Нижнего рассказываем здесь.