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Дизайн

Что подарить на 23 февраля: стильным, практичным, голодным, метким, ловким, умелым и не только. Ультимативный гид

Жемчужный галстук или рубашка из крапивы, энодегустация или двухкилограммовый бургер? Собрали подарки по-нижегородски для мужчин, у которых уже достаточно носков и бритв. 

Торт-бургер из «Салюта» (2 кг!)

Нетривиальная альтернатива колбасным букетам от команды «Салюта». Плюс два килограмма счастья, фирменного соуса и сочного мяса. Минус одна уставшая от приготовления праздничного ужина женщина.

Октябрьская, 9А
  

Шарф Сalled a Garment

Идеальный вариант для тех, кто хочет защитить своего мужчину (когда-то же надо меняться!) от весенних сквозняков. Шерстяной и, как обещают, неколючий шарф от Сalled a Garment придется по вкусу любителям шрифтов и компромиссов.

Большая Покровская, 20Б
  

Сертификат в баню

Отправьте его в арома-путешествие с парением, скрабированием, холодной купелью – и будет вам и ему счастье! А если в муках выбора подарка вы не одна – оплачивайте своим мужчинам групповую программу и не парьтесь, пока это делают они.

Подробнее о банях Нижнего рассказываем здесь.

Энодегустация в Vinedo

Погружайтесь вдвоем в бескрайний мир белого, красного, игристого вместе с Кириллом Сулимой. Сомелье энобара VINEDO с 16-летним опытом удивит как искушенного дегустатора, так и того, кто не отличает рислинг от пино гриджио.

Октябрьская площадь, 1
  

Интерьерный лайтбокс от Андрея Оленева

Самый уютный подарок в нашей подборке – ночник от Андрея Оленева. Художник студии «Тихая» создал настоящий конструктор для взрослых, который складывается в самую атмосферную часть интерьера. Лайтбокс можно купить как в готовом виде, так и собрать самому.

Заказать можно через социальные сети художника
  

Подарочный сертификат на картинг

Даже тем, кто не водит, но давно хотел – дорога на картинг. Формула такая: раз – и он уже в Верхних Печерах после заезда выкладывает историю с хештегом #Шумахер.

Верхне-Печерская, 7Б
  

Жемчужный галстук из «Твоего бывшего»

В жемчужной интерпретации главного тренда – галстука – он будет щеголять весь год. Причем легально и в офисе, и на вечеринке в «Селедке». Главное преимущество: повязать аксессуар можно без помощи женских рук – застежка позволяет не мучиться каждое утро.

Пискунова, 12
  

Программы чек-апа для мужчин от «Тонуса»

Хотите дать понять, какая вы у него заботливая и идеальная? Подарите чек-ап организма. Проверят все – от белкового обмена до наличия анемии. 

Большая Покровская, 62/5
  

Рюкзак

Подарок для любителей комфорта, ручной работы и нижегородских брендов. Вместительный рюкзак Skvoretz от магазина «Родина» скроет все мужские тайны в лаконичном корпусе из влагостойкой ткани.

Пискунова, 9
  

Занятие по практической стрельбе

На занятии он освоит базовые элементы практической стрельбы и выплеснет накопившийся за зиму стресс под руководством профессионалов. Только справку об отсутствии проблем с законом пусть не забудет! Это развлечение исключительно для good boys!

Дзержинск
Либхерра, 3
  

Брелок от gotia.art

Брелок от бренда крафтовых украшений «Куст малины» в коллаборации с художником Готя для всех внимательных к деталям. Наш фаворит – «Деньги – цветы жизни» в кофейном цвете. 

 

Заказать можно через социальные сети художника
  

Рубашка из крапивы бренда Van_studio

Каждый день надевая рубашку из крапивы, ваш мужчина будет вам безмерно благодарен. Почему? Идеальный крой (французский!), дышащий материал и актуальный цвет.

Заказать можно через социальные сети бренда
  

Термобутылка Salut! Specialty coffee

Подарок для самых осознанных и практичных. Термобутылка в чехле из сетки-авоськи не даст нарушить водный баланс организма. А еще поможет сэкономить 15% на кофе с нашим проектом «Кофе со мной».

Большая Покровская, 20Б
  

Абонемент на баскетбол

Игра в долгую: подарок – один, досуг – на сезон вперед. А еще это способ почувствовать себя Бейонсе и Джей Зи на матчах в Бруклине.

Карла Маркса, 23
  

Текст: Анна Горбунова
Фото: архивы редакции и брендов

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