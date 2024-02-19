Что подарить на 23 февраля: стильным, практичным, голодным, метким, ловким, умелым и не только. Ультимативный гид

Жемчужный галстук или рубашка из крапивы, энодегустация или двухкилограммовый бургер? Собрали подарки по-нижегородски для мужчин, у которых уже достаточно носков и бритв.
Торт-бургер из «Салюта» (2 кг!)
Нетривиальная альтернатива колбасным букетам от команды «Салюта». Плюс два килограмма счастья, фирменного соуса и сочного мяса. Минус одна уставшая от приготовления праздничного ужина женщина.
|Октябрьская, 9А
Шарф Сalled a Garment
Идеальный вариант для тех, кто хочет защитить своего мужчину (когда-то же надо меняться!) от весенних сквозняков. Шерстяной и, как обещают, неколючий шарф от Сalled a Garment придется по вкусу любителям шрифтов и компромиссов.
|Большая Покровская, 20Б
Сертификат в баню
Отправьте его в арома-путешествие с парением, скрабированием, холодной купелью – и будет вам и ему счастье! А если в муках выбора подарка вы не одна – оплачивайте своим мужчинам групповую программу и не парьтесь, пока это делают они.
Подробнее о банях Нижнего рассказываем здесь.
Энодегустация в Vinedo
Погружайтесь вдвоем в бескрайний мир белого, красного, игристого вместе с Кириллом Сулимой. Сомелье энобара VINEDO с 16-летним опытом удивит как искушенного дегустатора, так и того, кто не отличает рислинг от пино гриджио.
|Октябрьская площадь, 1
Интерьерный лайтбокс от Андрея Оленева
Самый уютный подарок в нашей подборке – ночник от Андрея Оленева. Художник студии «Тихая» создал настоящий конструктор для взрослых, который складывается в самую атмосферную часть интерьера. Лайтбокс можно купить как в готовом виде, так и собрать самому.
|Заказать можно через социальные сети художника
Подарочный сертификат на картинг
Даже тем, кто не водит, но давно хотел – дорога на картинг. Формула такая: раз – и он уже в Верхних Печерах после заезда выкладывает историю с хештегом #Шумахер.
|Верхне-Печерская, 7Б
Жемчужный галстук из «Твоего бывшего»
В жемчужной интерпретации главного тренда – галстука – он будет щеголять весь год. Причем легально и в офисе, и на вечеринке в «Селедке». Главное преимущество: повязать аксессуар можно без помощи женских рук – застежка позволяет не мучиться каждое утро.
|Пискунова, 12
Программы чек-апа для мужчин от «Тонуса»
Хотите дать понять, какая вы у него заботливая и идеальная? Подарите чек-ап организма. Проверят все – от белкового обмена до наличия анемии.
|Большая Покровская, 62/5
Рюкзак
Подарок для любителей комфорта, ручной работы и нижегородских брендов. Вместительный рюкзак Skvoretz от магазина «Родина» скроет все мужские тайны в лаконичном корпусе из влагостойкой ткани.
|Пискунова, 9
Занятие по практической стрельбе
На занятии он освоит базовые элементы практической стрельбы и выплеснет накопившийся за зиму стресс под руководством профессионалов. Только справку об отсутствии проблем с законом пусть не забудет! Это развлечение исключительно для good boys!
|Дзержинск
Либхерра, 3
Брелок от gotia.art
Брелок от бренда крафтовых украшений «Куст малины» в коллаборации с художником Готя для всех внимательных к деталям. Наш фаворит – «Деньги – цветы жизни» в кофейном цвете.
|Заказать можно через социальные сети художника
Рубашка из крапивы бренда Van_studio
Каждый день надевая рубашку из крапивы, ваш мужчина будет вам безмерно благодарен. Почему? Идеальный крой (французский!), дышащий материал и актуальный цвет.
|Заказать можно через социальные сети бренда
Термобутылка Salut! Specialty coffee
Подарок для самых осознанных и практичных. Термобутылка в чехле из сетки-авоськи не даст нарушить водный баланс организма. А еще поможет сэкономить 15% на кофе с нашим проектом «Кофе со мной».
|Большая Покровская, 20Б
Абонемент на баскетбол
Игра в долгую: подарок – один, досуг – на сезон вперед. А еще это способ почувствовать себя Бейонсе и Джей Зи на матчах в Бруклине.
|Карла Маркса, 23
Текст: Анна Горбунова
Фото: архивы редакции и брендов
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