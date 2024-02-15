Финал конкурса дизайнеров от «НН.Собака.ru»! Редакция подводит итоги

Уже сегодня, 15 февраля, мультимедиа «НН.Собака.ru» закрывает прием заявок на независимый открытый конкурс дизайнеров. Редакция запускала его вместе с архитектором, основательницей бюро Art Group и бренда Reda Дарьей Васильковой и салоном NESTHOME.
Мы искали (и нашли!) молодых и невозможно талантливых дизайнеров со всей страны. За ними точно будущее российской модной индустрии!
Вдохновленным организаторам теперь предстоит выбрать лучших из лучших (несколько десятков работ!). Через две недели вернемся к вам с победителями!
Напомним, цель проекта: разработка универсального принта Нижнего Новгорода. Принт можно было наносить на одежду, керамику, постельное белье – на все.
Среди конкурсантов – художники, дизайнеры, учащиеся профильных вузов, и вообще все, кто захотел внести свой вклад в продвижении города.
Дарья Василькова
Архитектор, основательница бюро Art Group и бренда Reda, соорганизатор конкурса.
Некоторые наши участники не связаны с художественной сферой, не знают графические программы и не умеют рисовать, но имеют огромный потенциал, о котором сами не догадываются. Мы даем возможность его раскрыть. Не стоит бояться пробовать новое и проявляться. Была задача придумать что-то особенное, а не великое. Самые простые вещи – самые крутые.
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