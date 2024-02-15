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Дизайн

Финал конкурса дизайнеров от «НН.Собака.ru»! Редакция подводит итоги

Уже сегодня, 15 февраля, мультимедиа «НН.Собака.ru» закрывает прием заявок на независимый открытый конкурс дизайнеров. Редакция запускала его вместе с архитектором, основательницей бюро Art Group и бренда Reda Дарьей Васильковой и салоном NESTHOME.

Мы искали (и нашли!) молодых и невозможно талантливых дизайнеров со всей страны. За ними точно будущее российской модной индустрии! 

 

Вдохновленным организаторам теперь предстоит выбрать лучших из лучших (несколько десятков работ!). Через две недели вернемся к вам с победителями!

Напомним, цель проекта: разработка универсального принта Нижнего Новгорода. Принт можно было наносить на одежду, керамику, постельное белье – на все.

Среди конкурсантов – художники, дизайнеры, учащиеся профильных вузов, и вообще все, кто захотел внести свой вклад в продвижении города. 

 

Дарья Василькова

Архитектор, основательница бюро Art Group и бренда Reda, соорганизатор конкурса.

Некоторые наши участники не связаны с художественной сферой, не знают графические программы и не умеют рисовать, но имеют огромный потенциал, о котором сами не догадываются. Мы даем возможность его раскрыть. Не стоит бояться пробовать новое и проявляться. Была задача придумать что-то особенное, а не великое. Самые простые вещи – самые крутые. 

 

Главная задача конкурса: переосмыслить локальные традиции, народные промыслы, создать уникальный дизайн, вписанный в современный контекст. 

Больше о конкурсе — в интервью Дарьи Васильковой.

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Фото: архив редакции


 

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Конкурс дизайнеров 2023,

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