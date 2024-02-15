Финал конкурса дизайнеров от «НН.Собака.ru»! Редакция подводит итоги

Уже сегодня, 15 февраля, мультимедиа «НН.Собака.ru» закрывает прием заявок на независимый открытый конкурс дизайнеров. Редакция запускала его вместе с архитектором, основательницей бюро Art Group и бренда Reda Дарьей Васильковой и салоном NESTHOME.

Мы искали (и нашли!) молодых и невозможно талантливых дизайнеров со всей страны. За ними точно будущее российской модной индустрии!