Нижегородские архитекторы — призеры «Зодчества»

«Золотым знаком» награжден авторский коллектив студии ООО «Научно-производственное предприятие «Архитектоника» за проект Храма в Лысковском районе.

«Серебряный знак» получила команда архитектурного бюро «ГОРА» за проект «Пешеходный мост» и ООО «АСГАРД» за проект работ по сохранению ОКН «Комплекс банка Рукавишникова»

Дипломы Союза архитекторов России получили: архитектурное бюро «Горпро» за проект жилого дома «КМ Residence Prime», ООО «Творческая мастерская архитекторов Пестова и Попова» за проект «Галерея на улице Ошарская».

Фестиваль традиционно становится одним из главных событий в сфере архитектуры. В этом году его темой стало «Завтра». В программе заявлено более 450 работ.









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Фото: архив редакции