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Дизайн

Каллиграфия и городской бренд: что еще будет на лектории от дизайн-сообщества Dprofile*

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В этот раз всех дизайнеров Нижнего ждут две лекции о каллиграфии и создании городского бренда. А еще команда проекта проведет мастер-класс по вариативному письму на основе скорописи.

 

В программе:

  • 11:00 — лекция и практика «Вариативное письмо на основе скорописи. Импровизация моноширинным маркером» от Елены Алексеевой, художницы-каллиграфа, руководителя школы каллиграфии;
  • 13:00 — «Городской бренд и шрифт Нижнего Новгорода» от Александра Шиманова арт-директора и графического дизайнера.

11 ноября в 11:00

Креативное пространство на Большой Покровской 20Б
  

Участие бесплатное, но необходима регистрация.

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Фото: архив редакции



 

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