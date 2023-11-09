Каллиграфия и городской бренд: что еще будет на лектории от дизайн-сообщества Dprofile*

В этот раз всех дизайнеров Нижнего ждут две лекции о каллиграфии и создании городского бренда. А еще команда проекта проведет мастер-класс по вариативному письму на основе скорописи.
В программе:
- 11:00 — лекция и практика «Вариативное письмо на основе скорописи. Импровизация моноширинным маркером» от Елены Алексеевой, художницы-каллиграфа, руководителя школы каллиграфии;
- 13:00 — «Городской бренд и шрифт Нижнего Новгорода» от Александра Шиманова арт-директора и графического дизайнера.
11 ноября в 11:00
Креативное пространство на Большой Покровской 20Б
Участие бесплатное, но необходима регистрация.
16+
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Фото: архив редакции
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