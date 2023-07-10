«Школа 800» получила гран-при премии «Архновация»

«Школа 800» взяла гран-при архитектурной премии «Архновация». Наградами в различных номинациях отмечены и другие нижегородские проекты.
В их числе:
- 2 место — создание Парка 800-летия на набережной Федоровского в рамках программы «Среда 800», ИРГСНО
- 3 место — многофункциональный комплекс «Океанис» и Творческая Мастерская Архитектора Быкова
В конкурсе молодых архитекторов и студентов старших курсов золото получила Елена Буркова за проект дайвинг-центра.
В этом году было подано 280 заявок, а в шорт-лист вышло 97 работ.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)