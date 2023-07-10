«Школа 800» получила гран-при премии «Архновация»

В их числе:

2 место — создание Парка 800-летия на набережной Федоровского в рамках программы «Среда 800», ИРГСНО

— создание Парка 800-летия на набережной Федоровского в рамках программы «Среда 800», ИРГСНО 3 место — многофункциональный комплекс «Океанис» и Творческая Мастерская Архитектора Быкова

В конкурсе молодых архитекторов и студентов старших курсов золото получила Елена Буркова за проект дайвинг-центра.

В этом году было подано 280 заявок, а в шорт-лист вышло 97 работ.

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Фото: unsplash