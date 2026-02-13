EXEED RX – распаковка трендов

Интеллект на дороге

Под капотом – 2-литровый турбодвигатель (до 249 л. с.) и интеллектуальный полный привод. Для авто предлагаются две коробки передач: роботизированная и автоматическая. Комплектации, кстати, разные, но каждая технологична и комфортна. Подвеска с регулируемой жесткостью (CDC) делает поездку предсказуемо комфортной. Но главная сила RX – в его кругозоре.

Он оборудован более чем 20 ассистентами (ADAS), которые образуют невидимый защитный кокон: следят за слепыми зонами, удерживают в полосе, адаптивно тормозят в пробках и даже паркуются за вас. Проекционный дисплей AR-HUD выводит подсказки навигации прямо на дорогу.