EXEED RX – распаковка трендов

Лаконичные линии, утопленные ручки, панорамный дисплей – узнаваемые коды современного дизайна. EXEED RX грамотно соединил их в цельный образ, а в комплекте с технологичной прошивкой не только выглядит, но и является воплощением всех современных трендов.
Есть что показать
Его доводы – в деталях. Спортивный силуэт купе, который ловит взгляды, – лишь начало. Присмотритесь: дверные ручки скрыты, чтобы не нарушать чистоту линий, а когда вы приближаетесь, автомобиль приветствует вас световой анимацией и проекцией логотипа на асфальт. Светодиодная полоса в форме греческой «сигмы» – фирменная подпись, 20-дюймовые диски с красными суппортами – все точки над i расставлены. Здесь нет ничего лишнего, только тщательно отобранные современные тренды в бескомпромиссном образе.
Не надо стесняться
Внутри – командная панель, изогнутый 24,6-дюймовый экран, будто сошедший со страниц фантастического романа. Но настоящая магия начинается с заботы о комфорте. Для водителя: массажное кресло с памятью настроек, аудиосистема Sony, динамики вшиты прямо в подголовник, и умный руль, следящий за усталостью (добро пожаловать в век технологий!). Для пассажира: режим бизнес-класса с оттоманкой (электрической подставкой для ног) и массажем. Скучно в дороге не будет. Для всех: двойные козырьки от солнца, вентиляция сидений в двух рядах, система ароматизации с тремя картриджами и 28 отсеков для хранения всякой всячины. EXEED RX обволакивает заботой в буквальном смысле.
Интеллект на дороге
Под капотом – 2-литровый турбодвигатель (до 249 л. с.) и интеллектуальный полный привод. Для авто предлагаются две коробки передач: роботизированная и автоматическая. Комплектации, кстати, разные, но каждая технологична и комфортна. Подвеска с регулируемой жесткостью (CDC) делает поездку предсказуемо комфортной. Но главная сила RX – в его кругозоре.
Он оборудован более чем 20 ассистентами (ADAS), которые образуют невидимый защитный кокон: следят за слепыми зонами, удерживают в полосе, адаптивно тормозят в пробках и даже паркуются за вас. Проекционный дисплей AR-HUD выводит подсказки навигации прямо на дорогу.
И главный тренд февраля – выгода до 450 000 рублей*
Если вам кажется, что все эти технологии и фишки звучат как история для избранных, то спешим обрадовать. В феврале она становится ближе: сейчас на EXEED RX можно получить выгоду до 450 000 рублей. И вот уже этот премиальный набор «все и сразу» начинает выглядеть не как каприз, а как инвестиция в собственный комфорт и безопасность.
