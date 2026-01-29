Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Зимний старт: JAECOO J7 ведет сквозь метель

Зима — не время отсиживаться дома: с правильным автомобилем вашим планам не страшны капризы погоды. Для нового JAECOO J7 с внушительным клиренсом сугробы, колея и обледенелые участки – повод для уверенности! Технологичный кроссовер ценит инновации, контроль над обстоятельствами и выбирает прямой путь к цели в любой сезон.

И пока город заметает, на него действует отличное предложение: по специальной программе трейд-ин можно получить преимущество до 300 000 рублей* при обмене вашего авто на новый JAECOO J7.

*Акция действует с 15 января  по 31 января 2026 года. Подробная информация об условиях акции указана на сайте. Организатор акции: «ДЖЕЙЛЭНДРУС». ОГРН 1247700731112.  ИНН 7720939990.

