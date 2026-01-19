День с EXEED Exlantix: когда «гибрид» звучит как комплимент

Проверяем, что сейчас предлагают на рынке премиальных кроссоверов: в зоне пристального внимания новый EXEED Exlantix. Сомнения покинули чат! Заявленные 4,8 секунды до сотни, 1500 км запаса хода и подзарядка, пока длится кофейная пауза, – уверенная заявка на новые правила комфортного драйва.
Фотошоп? Реальность!
Вживую машина выглядит даже круче, чем на картинках. Большая, солидная, но без вычурности. Линии чистые, светотехника — как у дорогого гаджета. Дверные ручки выехали навстречу — приятно. Машина сама «приседает» на пневмоподвеске, облегчая водителю и пассажирам посадку. Такой прием сразу настраивает на диалог, а не просто на поездку.
Закон тишины
Звукоизоляция на уровне – внутри ни гула, ни вибраций. Тишина даже на старте. Качество отделки радует премиальностью: приятные на ощупь материалы, ничего не скрипит. А экраны... Покажут все, что происходит снаружи, при этом не отвлекают водителя. Информация с проекции на лобовое стекло быстро становится привычной – не нужно коситься на панель. А чтобы вождение прошло с максимальным удовольствием – включаем сиденье (для всех!) с массажем и вентиляцией.
От расслабленной элегантности до уверенного рывка
При поездке по городу пневмоподвеска сглаживает все неровности. Руль поворачивается с легкой, но информативной подачей. Климат-контроль поддерживает идеальную атмосферу без назойливых сквозняков – просто свежесть и комфорт.
А на свободном участке (например, за городом) характер меняется. Педаль в пол и – ускорение без суеты и агрессии, лишь чистая, уверенная энергия. В салоне все так же тихо – ни рева, ни дерганий. Мощность реализована настолько плавно, что 4,8 секунды до сотни ощущаются как естественное и легко контролируемое ускорение, маскирующее солидные размеры кроссовера.
Мелочи – не мелочи!
Как всегда замечаем детали – они же раскрывают философию бренда. Продуманность ощущается в полном объеме: обогрев здесь – не дополнительная функция, а обязательный элемент комфорта, доступный для руля, лобового стекла и всех сидений, включая задний ряд. Перчаточный ящик (олдскульный бардачок), превращается в сейф с пин-кодом – удобно и приватно. Особое впечатление производит адаптация к российским реалиям: подогреваемые форсунки омывателя и мощные приводы дверных ручек доказывают, что об эксплуатации зимой здесь думали серьезно.
Нельзя не отметить работу интеллектуальных систем: вместо раздражающих звуков они предлагают внятные подсказки на дисплее, а парковочный ассистент действительно становится полезным инструментом, а не маркетинговой фишкой, что критически важно для автомобиля таких габаритов.
Позволительная роскошь
EXEED Exlantix – современный премиум: тихий, мощный, умный и внимательный к деталям. И что особенно важно сегодня – это превосходство можно оценить не только на тест-драйве, но и в цифрах договора купли-продажи. Сейчас на этот кроссовер действует специальное предложение, которое делает его приобретение еще более осмысленным шагом – выгода может достигать 500 000 рублей*.
