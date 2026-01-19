День с EXEED Exlantix: когда «гибрид» звучит как комплимент

Фотошоп? Реальность!

Вживую машина выглядит даже круче, чем на картинках. Большая, солидная, но без вычурности. Линии чистые, светотехника — как у дорогого гаджета. Дверные ручки выехали навстречу — приятно. Машина сама «приседает» на пневмоподвеске, облегчая водителю и пассажирам посадку. Такой прием сразу настраивает на диалог, а не просто на поездку.

Закон тишины

Звукоизоляция на уровне – внутри ни гула, ни вибраций. Тишина даже на старте. Качество отделки радует премиальностью: приятные на ощупь материалы, ничего не скрипит. А экраны... Покажут все, что происходит снаружи, при этом не отвлекают водителя. Информация с проекции на лобовое стекло быстро становится привычной – не нужно коситься на панель. А чтобы вождение прошло с максимальным удовольствием – включаем сиденье (для всех!) с массажем и вентиляцией.

От расслабленной элегантности до уверенного рывка

При поездке по городу пневмоподвеска сглаживает все неровности. Руль поворачивается с легкой, но информативной подачей. Климат-контроль поддерживает идеальную атмосферу без назойливых сквозняков – просто свежесть и комфорт.

А на свободном участке (например, за городом) характер меняется. Педаль в пол и – ускорение без суеты и агрессии, лишь чистая, уверенная энергия. В салоне все так же тихо – ни рева, ни дерганий. Мощность реализована настолько плавно, что 4,8 секунды до сотни ощущаются как естественное и легко контролируемое ускорение, маскирующее солидные размеры кроссовера.