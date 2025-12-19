Первый сбор: Exlantix тестирует нижегородскую зиму

Идея проста: собрать любимых (и смелых!) клиентов, чтобы они посмотрели на автомобили друг друга, обменялись впечатлениями от вождения и проехались по живописному маршруту. Погода, впрочем, решила добавить драмы и устроила под Городцом полноценную вьюгу. «Мы случайно не в Бурятии?» — тут же пошутил кто-то из участников. Неожиданный погодный сценарий усилил азарт: протестировали не только ходовые качества, но и чувство юмора. По всем пунктам – высший класс!

Колонна динамичных космических модулей (зачеркнуто) автомобилей с новогодней надписью «Заряжен на Jingle Bells», выглядела впечатляюще. И пока одни восхищались сцеплением с дорогой, другие ловили восхищенные взгляды – от проезжающих мимо водителей. Приятный бонус, который добавил праздничного настроения.