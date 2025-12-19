Первый сбор: Exlantix тестирует нижегородскую зиму

Восемь солидных кроссоверов Exlantix ET и одно стремительное купе ES: первый в истории бренда Exlantix автопробег случился не где-нибудь, а в наших палестинах — между Городцом и Нижним.
Идея проста: собрать любимых (и смелых!) клиентов, чтобы они посмотрели на автомобили друг друга, обменялись впечатлениями от вождения и проехались по живописному маршруту. Погода, впрочем, решила добавить драмы и устроила под Городцом полноценную вьюгу. «Мы случайно не в Бурятии?» — тут же пошутил кто-то из участников. Неожиданный погодный сценарий усилил азарт: протестировали не только ходовые качества, но и чувство юмора. По всем пунктам – высший класс!
Колонна динамичных космических модулей (зачеркнуто) автомобилей с новогодней надписью «Заряжен на Jingle Bells», выглядела впечатляюще. И пока одни восхищались сцеплением с дорогой, другие ловили восхищенные взгляды – от проезжающих мимо водителей. Приятный бонус, который добавил праздничного настроения.
Маршрут был составлен со смыслом: из уютного, пряничного Городца — к монументальному Нижнему. По набережной, мимо Кремля, через Ярмарку. Остановились у катера «Герой» — сделать кадры для соцсетей. Без этого никак.
Главным топливом в тот день стали, конечно, эмоции. Получился нескучный зимний тимбилдинг: испытание вьюгой, честный обмен мнениями о мощности гибридной установки, а также о том, как автомобиль ведет себя в сложных погодных условиях. И в финале – ужин в кругу единомышленников. Обсуждать планы на новый заезд под вкусную еду – конструктивно вдвойне.
Прошедший автопробег EXEED|EXLANTIX оставил след в истории Нижегородской области – возможно, эта история станет хорошей традицией.
Текст: Карина Весновская
Фото: предоставлено EXEED Центр Автолига
