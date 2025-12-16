EXEED VX: большой, умный и полностью ваш

Почти крепость! Но за каркасом из высокопрочной стали скрывается не холодный донжон, а мир, который вы создаете сами. Он живет онлайн: навигация, музыка, обновления «по воздуху». И подчиняется дистанционно: запустить двигатель или прогреть салон – один тап в приложении. EXEED VX – флагман, где водитель чувствует уверенность, а пассажиры – только комфорт.
Внешность: архитектура строгости
Дизайн нового Exceed VX – первое, что цепляет. Никакой показной агрессии. Четкие линии, мощная решетка радиатора и острые взгляды светодиодных фар. В профиль он монолитен и спокоен. Тот случай, когда машину хочется разглядывать, а не просто использовать. А для тех, кому стандартной мощи мало, есть российский стайлинг от KHANN – словно индивидуальный герб на воротах.
Салон: цитадель комфорта на ваш выбор
Открываете массивную дверь – и попадаете в свое личное измерение. Здесь пахнет натуральной кожей Nappa и деревом. Достаточно места даже для большой компании: EXEED VX – полноразмерный внедорожник с опцией салона на 6 или 7 мест.
Главное преимущество семиместного варианта: второй и третий ряды сидений складываются в идеально ровный пол – и перед вами открывается огромный арсенал пространства. Ни переезд, ни долгое путешествие со снаряжением теперь не страшны.
В шестиместной версии – философия личного комфорта для каждого. Второй ряд – это два отдельных кресла с электрорегулировками. Между ними – удобный проход на третий ряд. Каждый пассажир получает собственное пространство, поддержку для ног и ощущение путешествия бизнес-классом, даже если маршрут – всего лишь из центра в загородный дом.
И главное – тишина. Гул города и дороги остается за усиленными стенами кузова, на 70% выполненного из высокопрочной стали.
Технологии: интеллектуальный гарнизон
Они служат, а не властвуют. Система помощи в пробках – ваш стратег в городской осаде (особенно в период предпраздничных пробок!). Автоматическая парковка работает деликатно и точно. А камера 540° с «прозрачным шасси» – почти магия. Видно то, что физически невозможно увидеть: пространство под капотом. Парковаться и объезжать неровности становится еще проще! К тому же, в систему автомобиля встроена EXEED Connect с навигацией и сервисами «Яндекса» и VK. Не нужно каждый раз цеплять телефон. И обновляется все «по воздуху», как на смартфоне.
В движении: медитативная мощь
В EXEED VX вы доверяете дорогу отлаженной инженерной системе. 2.0-литровый турбодвигатель (249 л. с.) – для уверенной езды. 8-ступенчатый «автомат» переключается незаметно. А платформа M3X с алюминиевыми элементами подвески обеспечивает плавность хода.
30 систем помощи водителю (ADAS) и 10 подушек безопасности – ваша круглосуточная стража. Они не дремлют: мягко поправят, если вы невольно начнете смещаться с полосы, и будут готовы мгновенно вмешаться для экстренного торможения перед внезапной преградой. А система, предупреждающая об опасности при открытии дверей, оберегает не только вас, но и тех, кто снаружи.
EXEED VX – автомобиль для тех, кто ценит не показные параметры, а реальное качество жизни в дороге. Это осязаемая надежность, которая чувствуется как за рулем, так и в кресле пассажира. И статус – проявляется в удобстве и контроле каждой поездки.
