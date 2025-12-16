EXEED VX: большой, умный и полностью ваш

Внешность: архитектура строгости

Дизайн нового Exceed VX – первое, что цепляет. Никакой показной агрессии. Четкие линии, мощная решетка радиатора и острые взгляды светодиодных фар. В профиль он монолитен и спокоен. Тот случай, когда машину хочется разглядывать, а не просто использовать. А для тех, кому стандартной мощи мало, есть российский стайлинг от KHANN – словно индивидуальный герб на воротах.

Салон: цитадель комфорта на ваш выбор

Открываете массивную дверь – и попадаете в свое личное измерение. Здесь пахнет натуральной кожей Nappa и деревом. Достаточно места даже для большой компании: EXEED VX – полноразмерный внедорожник с опцией салона на 6 или 7 мест.

Главное преимущество семиместного варианта: второй и третий ряды сидений складываются в идеально ровный пол – и перед вами открывается огромный арсенал пространства. Ни переезд, ни долгое путешествие со снаряжением теперь не страшны.

В шестиместной версии – философия личного комфорта для каждого. Второй ряд – это два отдельных кресла с электрорегулировками. Между ними – удобный проход на третий ряд. Каждый пассажир получает собственное пространство, поддержку для ног и ощущение путешествия бизнес-классом, даже если маршрут – всего лишь из центра в загородный дом.

И главное – тишина. Гул города и дороги остается за усиленными стенами кузова, на 70% выполненного из высокопрочной стали.