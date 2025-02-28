Знакомство с энергичным красавцем Changan CS75plus NEW!

22 февраля мы побывали в «Чанган Центре БЦР Моторс» на Новикова-Прибоя на презентации нового кроссовера Changan СS75plus NEW. Оценили удачное сочетание стиля, комфорта и передовых технологий.
Модель получила обновленный дизайн экстерьера и интерьера, изменения по приборной панели и материалам отделки салона, а также новый двигатель на 233 лошадиные силы, работающий в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом.
Ведущие эксперты автомобильного рынка отмечают, что кроссовер стал одним из самых динамичных в своем классе, имея крутящий момент в 390 Н.м. Кроме впечатляющих технических характеристик и богатого оснащения, автомобили «Чанган» лидируют по стойкости лакокрасочного покрытия кузова, согласно рейтингу «Автостат».
Вы также можете познакомиться с новым Changan СS75plus и записаться на тест-драйв на сайте.
Чанган Центр БЦР Моторс на ул. Новикова-Прибоя, 4
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ООО «Альтера НН», ОГРН 1075260000485
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