«Автолига» – новый официальный дилер OMODA в Нижнем Новгороде

Теперь модных акцентов на дорогах станет еще больше.
OMODA – бренд, который отличается своим стремлением к инновациям и привлекает внимание молодого активного поколения. Футуристичный дизайн, технологичные решения, современная мультимедийная система, атмосферная подсветка – автомобили похожи на космические шаттлы, скользящие по серому полотну наших дорог. Креативный подход прослеживается и в аксессуарах, приложении, а также в других элементах экосистемы бренда. OMODA оправдывает свое название и в мерче – выпускает капсульную линию одежды. А еще (и здесь он тоже на одной волне с трендами) уделяет особое внимание устойчивому развитию.
Бренд активно сотрудничает с блогерами, многие из которых становятся амбассадорами марки. Проводит мероприятия для участников клуба владельцев OMODA – тест-драйвы новых марок, фотосессии и съемки роликов. Баллы за участие в программе лояльности можно потратить на прохождение ТО, покупку запчастей в официальных центрах или приобретение предметов мерча.
В модельном ряду OMODA представлены автомобили, которые уже успели завоевать престижные награды, включая номинации на звание «Автомобиль года». В «OMODA Автолига на Московском» посетители смогут ознакомиться с последними новинками, а также воспользоваться консультациями опытных специалистов. Здесь предлагают полный спектр услуг: от продажи автомобилей до их технического обслуживания и ремонта.
Адрес: Московское шоссе, 243
Телефон: 8 (831) 200-00-90
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ООО «Автомобили Востока», ОГРН 1155257006585,
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