«Автолига» – новый официальный дилер OMODA в Нижнем Новгороде

Теперь модных акцентов на дорогах станет еще больше.

OMODA – бренд, который отличается своим стремлением к инновациям и привлекает внимание молодого активного поколения. Футуристичный дизайн, технологичные решения, современная мультимедийная система, атмосферная подсветка – автомобили похожи на космические шаттлы, скользящие по серому полотну наших дорог. Креативный подход прослеживается и в аксессуарах, приложении, а также в других элементах экосистемы бренда. OMODA оправдывает свое название и в мерче – выпускает капсульную линию одежды. А еще (и здесь он тоже на одной волне с трендами) уделяет особое внимание устойчивому развитию.