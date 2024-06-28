EXEED LX: новый кроссовер уже в продаже

Свежие решения

Оцените дизайнерские решения, которые отличают модель от предыдущих поколений: обновленная решетка радиатора, новый задний бампер, измененная форма воздуховодов и новый дизайн колесных дисков 19” — это спортивный характер и динамичный современный стиль.

На все комплектации с двигателем 1.6T (150 л.с.) установлена роботизированная коробка передач Getrag 7DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа: автомобиль уверенно разгоняется до 100 км\ч за 10,3 секунд. Интеллектуальный полный привод обеспечивается муфтой Borg Warner и дает возможность выбрать оптимальный из шести режимов движения.

За комфорт в салоне отвечают спортивные сидения с интегрированными подголовниками: водительское кресло оборудовано шестью электрорегулировками и памятью положений, четырьмя дополнительными регулировками поясничного подпора, обогревом и вентиляцией. У переднего пассажира — сиденье с четырьмя электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. На всех комплектациях доступна быстрая беспроводная зарядка для мобильных устройств мощностью 50 Вт.

В новом LX установлен сдвоенный экран мультимедиа (два экрана диагональю 12.3” каждый, разрешением 1920 x 720) изогнутой формы и толщиной 15 мм, а за удобство вождения отвечает новый фирменный мультируль с технологией «нажатия и касания» — специальный двойной режим для предотвращения случайного нажатия.

Эту машину оценят те, кто любит слушать музыку в дороге: премиальная музыкальная аудиосистема SONY с девятью (версия Premium) или восемью динамиками (версия Prestige) — для ваших любимых треков.