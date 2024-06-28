EXEED LX: новый кроссовер уже в продаже

В Нижнем Новгороде EXEED LX уже можно приобрести в трех комплектациях: Business, Premium, Prestige AWD и Premium AWD. Рассматриваем новинку подробнее.
Свежие решения
Оцените дизайнерские решения, которые отличают модель от предыдущих поколений: обновленная решетка радиатора, новый задний бампер, измененная форма воздуховодов и новый дизайн колесных дисков 19” — это спортивный характер и динамичный современный стиль.
На все комплектации с двигателем 1.6T (150 л.с.) установлена роботизированная коробка передач Getrag 7DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа: автомобиль уверенно разгоняется до 100 км\ч за 10,3 секунд. Интеллектуальный полный привод обеспечивается муфтой Borg Warner и дает возможность выбрать оптимальный из шести режимов движения.
За комфорт в салоне отвечают спортивные сидения с интегрированными подголовниками: водительское кресло оборудовано шестью электрорегулировками и памятью положений, четырьмя дополнительными регулировками поясничного подпора, обогревом и вентиляцией. У переднего пассажира — сиденье с четырьмя электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. На всех комплектациях доступна быстрая беспроводная зарядка для мобильных устройств мощностью 50 Вт.
В новом LX установлен сдвоенный экран мультимедиа (два экрана диагональю 12.3” каждый, разрешением 1920 x 720) изогнутой формы и толщиной 15 мм, а за удобство вождения отвечает новый фирменный мультируль с технологией «нажатия и касания» — специальный двойной режим для предотвращения случайного нажатия.
Эту машину оценят те, кто любит слушать музыку в дороге: премиальная музыкальная аудиосистема SONY с девятью (версия Premium) или восемью динамиками (версия Prestige) — для ваших любимых треков.
Стоимость различных комплектаций
Стоимость в комплектации Business стартует от 2 480 000 рублей, в комплектации Premium, с передним приводом — 3 570 000 рублей. В нее включены турбированный двигатель 1.6 с коробкой DCT, передний привод, адаптивный круиз контроль (ACC), пакет безопасности ADAS, полный зимний пакет, панорамная крыша, 19-ти дюймовые диски.
В комплектации Prestige полноприводный автомобиль с двигателем 1.6 стоит 3 770 000 рублей, а в комплектации Premium AWD — 3 900 000 рублей.
Особенно важно: долгая гарантия
На автомобиль EXEED LX распространяется гарантия семь лет или 200 тысяч км пробега — это фирменная особенность бренда.
Записаться на тест-драйв нового премиального кроссовера EXEED LX можн у официального дилера EXEED Центр Эм Запад Ларина по телефону: (831) 242-94-48
EXEED Центр Эм Запад Ларина
ул. Ларина, 15Д
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ООО ЭМ ЗАПАД, ОГРН 1207700181732
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Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлены EXEED Центр Эм Запад Ларина
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