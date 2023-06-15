Цифра дня: каждый третий нижегородец готов пересесть на авто с пробегом

Каждый второй автомобилист Нижнего планирует покупку машины в ближайший год, причем треть респондентов готовы сделать выбор в пользу авто с пробегом.

При выборе авто с пробегом, автолюбители готовы закрыть глаза на долгое ожидание запчастей, переплату за бренд и возможными проблемами с ремонтом.

Реже всего нижегородцы готовы мириться с высокой цену и стоимостью запчастей для определенной модели.

Доверие к авто с пробегом зависит и от марки машины. Самым большим авторитетом у нижегородских автолюбителей пользуются японские бренды. Вторыми по популярности стали немецкие машины, а третьими — корейские.

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Фото: unsplash