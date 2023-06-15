18+
  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

Цифра дня: каждый третий нижегородец готов пересесть на авто с пробегом

Поделиться:

Аналитики группы «Ренессанс страхование» выяснили, какие автомобили на вторичном рынке вызывают наибольшее доверие у нижегородцев.

 

Каждый второй автомобилист Нижнего планирует покупку машины в ближайший год, причем треть респондентов готовы сделать выбор в пользу авто с пробегом.

При выборе авто с пробегом, автолюбители готовы закрыть глаза на долгое ожидание запчастей, переплату за бренд и возможными проблемами с ремонтом.

Реже всего нижегородцы готовы мириться с высокой цену и стоимостью запчастей для определенной модели.

Доверие к авто с пробегом зависит и от марки машины. Самым большим авторитетом у нижегородских автолюбителей пользуются японские бренды. Вторыми по популярности стали немецкие машины, а третьими — корейские.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: