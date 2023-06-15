Цифра дня: каждый третий нижегородец готов пересесть на авто с пробегом

Аналитики группы «Ренессанс страхование» выяснили, какие автомобили на вторичном рынке вызывают наибольшее доверие у нижегородцев.
Каждый второй автомобилист Нижнего планирует покупку машины в ближайший год, причем треть респондентов готовы сделать выбор в пользу авто с пробегом.
При выборе авто с пробегом, автолюбители готовы закрыть глаза на долгое ожидание запчастей, переплату за бренд и возможными проблемами с ремонтом.
Реже всего нижегородцы готовы мириться с высокой цену и стоимостью запчастей для определенной модели.
Доверие к авто с пробегом зависит и от марки машины. Самым большим авторитетом у нижегородских автолюбителей пользуются японские бренды. Вторыми по популярности стали немецкие машины, а третьими — корейские.
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Фото: unsplash
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