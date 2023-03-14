Цифра дня: 1,7 млн нижегородцев брали в аренду электросамокаты в прошлом году

В 2021 году прокатом воспользовались около миллиона человек, в 2022-м их количество выросло на 700 тысяч.

Напомним, средства передвижения запрограммированы на снижение скорости до 15 километров в час в местах с высокой аварийностью и большим количеством пешеходов.

Ранее редакция «НН.Собака.ru» подобрала маршруты, где можно комфортно и безопасно передвигаться на популярном двухколесном транспорте.





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Фото: unsplash