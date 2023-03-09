В Нижнем стали чаще угонять корейские автомобили

Согласно статистике МВД раскрываемость угонов в прошлом году достигла пика. Особенно резкое падение можно было наблюдать в январе, а пики активности угонщиков пришлись на март-апрель и август-сентябрь 2022 года.

Чаще всего в Нижнем Новгороде жертвами злоумышленников становятся владельцы южнокорейских автомобилей Genesis, Hyundai и Kia.

«Чаще всего самыми угоняемыми машинами становятся те, что наиболее востребованы у покупателей. Такие транспортные средства могут быть популярны среди злоумышленников с целью угона для последующего разбора и продажи б/у запчастей», — комментирует вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

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Фото: unsplash