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В Нижнем стали чаще угонять корейские автомобили

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Аналитики «Ренессанс страхования» подвели итоги и рассказали, какие автомобили чаще угоняли в 2022 году. Число обращений в целом снизилось на 30%. А наибольший интерес нижегородские злоумышленники проявляли к моделям Hyundai Palisade, Genesis G70 и Hyundai Sonata.

 

Согласно статистике МВД раскрываемость угонов в прошлом году достигла пика. Особенно резкое падение можно было наблюдать в январе, а пики активности угонщиков пришлись на март-апрель и август-сентябрь 2022 года.

Чаще всего в Нижнем Новгороде жертвами злоумышленников становятся владельцы южнокорейских автомобилей Genesis, Hyundai и Kia.

«Чаще всего самыми угоняемыми машинами становятся те, что наиболее востребованы у покупателей. Такие транспортные средства могут быть популярны среди злоумышленников с целью угона для последующего разбора и продажи б/у запчастей», — комментирует вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

 

 

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Фото: unsplash

 

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