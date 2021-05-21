На Горьковском автозаводе запустили производство новой «Газели NN»

«Группа ГАЗ» запустила серийное производство автомобилей «ГАЗель NN». Специалисты компании посвятили старт производства 800-летию Нижнего Новгорода.
«ГАЗель NN» — это платформа, на базе которой будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. Автомобиль рассчитан как на российский, так и на экспортные рынки.
Инженеры предприятия модернизировали более 50 компонентов транспортного средства, однако основной отличительной чертой новой линейки стал переход на цифровое — компьютеризированное — управление системами автомобиля.
«ГАЗель NN» — не просто продукт, это платформа, которая определит конкурентоспособность компании и всей российской автомобильной промышленности. Очень важно и приятно, что именно на нижегородской земле рождаются такие инновации. Новая модель автомобиля предполагает переход от аналоговой системы управления на «цифру»: это соответствует мировой повестке и национальному проекту «Цифровая экономика», — отметил Глеб Никитин.
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Фото: Александр Воложанин (nnews.nnov.ru).
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