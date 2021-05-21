На Горьковском автозаводе запустили производство новой «Газели NN»

«ГАЗель NN» — это платформа, на базе которой будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. Автомобиль рассчитан как на российский, так и на экспортные рынки.

Инженеры предприятия модернизировали более 50 компонентов транспортного средства, однако основной отличительной чертой новой линейки стал переход на цифровое — компьютеризированное — управление системами автомобиля.