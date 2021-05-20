В Нижнем Новгороде открывается дилерский центр Mitsubishi компании «Нижегородец»

3 июня на Сормовском повороте откроется новый дилерский центр Mitsubishi компании «Нижегородец».
На пресс-конференции выступят:
- Осаму Иваба — президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус»
- Одака Кендзи — президент АО МС Банк Рус
- Илья Никоноров — директор по Маркетингу и PR ООО «ММС Рус»
- Валерий Володченко — директор компании «Нижегородец»
- Алексей Макаров — директор по развитию компании «Нижегородец»
3 июня
Время: с 18:30
Место: Московское шоссе,34 (Сормовский поворот, вход рядом с ТЦ «Рио»)
Программа вечера:
- открытие — официальная часть
- лазерное шоу и Laser Man от команды «Dream Laser»
- интерактивное барабанное шоу
- презентация нового Mitsubishi Pajero Sport
- хэдлайнер — группа «Каштаны iz Berlina»
- 3D-фотозона
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