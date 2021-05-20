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В Нижнем Новгороде открывается дилерский центр Mitsubishi компании «Нижегородец»

3 июня на Сормовском повороте откроется новый дилерский центр Mitsubishi компании «Нижегородец».

 

На пресс-конференции выступят: ​

  • Осаму Иваба — президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус»​
  • Одака Кендзи — президент АО МС Банк Рус​
  • Илья Никоноров — директор по Маркетингу и PR ООО «ММС Рус»​
  • Валерий Володченко — директор компании «Нижегородец»​
  • Алексей Макаров — директор по развитию компании «Нижегородец»

 

3 июня

Время: с 18:30

Место: Московское шоссе,34 (Сормовский поворот, вход рядом с ТЦ «Рио»)

 

Программа вечера: 

  • открытие — официальная часть
  • лазерное шоу и Laser Man от команды «Dream Laser»
  • интерактивное барабанное шоу
  • презентация нового Mitsubishi Pajero Sport
  • хэдлайнер — группа «Каштаны iz Berlina»
  • 3D-фотозона

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Фото: pexels

 

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