Чисто, чисто! 6 мифов о зубной профгигиене

Если дважды в день чистить зубы, профессиональная гигиена не нужна.

Р. Р.: Даже при самой аккуратной чистке зубной щеткой и ирригатором невозможно полностью удалить налет из труднодоступных мест между зубами, под деснами, в пришеечной зоне. Со временем он минерализуется и превращается в зубной камень, который может убрать только врач.

Профессиональная гигиена помогает не только сохранить свежесть дыхания, но и предотвратить воспаление десен, кариес и потерю костной ткани. Кроме того, наши гигиенисты обязательно проводят обучение правильной домашней гигиене – показывают, как чистить зубы эффективно, какие щетки, пасты и дополнительные средства подойдут именно вам. Благодаря таким рекомендациям можно сохранить результат надолго.

Ультразвук и метод Air Flow повреждают и истончают эмаль.

Р. Р.: Современные технологии позволяют проводить профессиональную чистку без вреда для зубов. В клинике «Редент» мы используем швейцарскую технологию Air-Flow Prophylaxis Master EMS – золотой стандарт в мире профессиональной гигиены. Она сочетает ультразвук и Air Flow с высокой точностью, работает бережно. Ультразвук воздействует только на камень, не травмируя эмаль, а метод Air Flow мягко удаляет налет и полирует поверхность зуба. По такой методике в нашем городе работает не много клиник, и мы гордимся, что можем предложить ее пациентам.

Основная цель процедуры – белые зубы и косметический эффект.

Р. Р.: Главная цель – здоровье. Мы устраняем бактериальный налет, который вызывает воспаление десен, разрушение кости и кариес. А блеск и свежесть улыбки – это приятный бонус.