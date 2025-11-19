Чисто, чисто! 6 мифов о зубной профгигиене

Здоровые зубы – ценный мастхэв не только одного сезона. Генетику обходит профилактика – если о ней не забывать. Вместе с Ренатом Ризвановым, главным врачом стоматологической клиники «Редент» опровергаем мифы о профессиональной гигиене полости рта – те самые, что мешают сделать ее привычкой.
Если дважды в день чистить зубы, профессиональная гигиена не нужна.
Р. Р.: Даже при самой аккуратной чистке зубной щеткой и ирригатором невозможно полностью удалить налет из труднодоступных мест между зубами, под деснами, в пришеечной зоне. Со временем он минерализуется и превращается в зубной камень, который может убрать только врач.
Профессиональная гигиена помогает не только сохранить свежесть дыхания, но и предотвратить воспаление десен, кариес и потерю костной ткани. Кроме того, наши гигиенисты обязательно проводят обучение правильной домашней гигиене – показывают, как чистить зубы эффективно, какие щетки, пасты и дополнительные средства подойдут именно вам. Благодаря таким рекомендациям можно сохранить результат надолго.
Ультразвук и метод Air Flow повреждают и истончают эмаль.
Р. Р.: Современные технологии позволяют проводить профессиональную чистку без вреда для зубов. В клинике «Редент» мы используем швейцарскую технологию Air-Flow Prophylaxis Master EMS – золотой стандарт в мире профессиональной гигиены. Она сочетает ультразвук и Air Flow с высокой точностью, работает бережно. Ультразвук воздействует только на камень, не травмируя эмаль, а метод Air Flow мягко удаляет налет и полирует поверхность зуба. По такой методике в нашем городе работает не много клиник, и мы гордимся, что можем предложить ее пациентам.
Основная цель процедуры – белые зубы и косметический эффект.
Р. Р.: Главная цель – здоровье. Мы устраняем бактериальный налет, который вызывает воспаление десен, разрушение кости и кариес. А блеск и свежесть улыбки – это приятный бонус.
Если десны кровоточат, визит к гигиенисту нужно отложить.
Р. Р.: Кровоточивость – это признак воспаления. И именно профессиональная чистка поможет устранить причину. После процедуры десны становятся здоровее, а кровоточивость проходит уже через несколько дней.
Профгигиена – дорогое удовольствие, на котором можно сэкономить.
Р. Р.: Профилактика, как правило, дешевле лечения. Регулярная гигиена раз в полгода помогает избежать серьезных вмешательств и сохранить зубы и десны здоровыми на долгие годы. Это инвестиция в здоровье, а не лишняя трата.
Чистка молочных зубов у гигиениста бессмысленна.
Р. Р.: Молочные зубы – фундамент для постоянных. Если их не чистить, воспаление и кариес могут повлиять на формирование зачатков постоянных зубов. Очень важно, чтобы родители приучали ребенка чистить зубы два раза в день с момента появления первого зубика, а начиная примерно с трех лет раз в полгода приводили малыша к врачу на профилактическую чистку. Это не страшно и не больно, зато формирует у ребенка привычку заботиться о себе с раннего возраста.
Профессиональная гигиена – это не просто почистить зубы у врача. Это системная профилактика, которая продлевает жизнь каждому зубу.
В клинике «Редент» мы делаем все, чтобы прием был комфортным и полезным. Ведь здоровая улыбка – это не случайность, а правильная привычка.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Фото: Артем Торопов
Клиника «Редент»
ул. Медицинская, 1А, пом.14
+7 831 212 40 90
+7 920 250 94 23
Сайт: https://redent.ru
redentclinic@mail.ru
ООО «Клиника «Редент»
ОГРН 1135261004163, Нижний Новгород, ул. Медицинская, 1А, пом.14
Лицензия № ЛО-52-01-005199 от 21.01.2016
РЕКЛАМА
erid: 2Vfnxwa4K9b
ООО "КЛИНИКА "РЕДЕНТ" ИНН 5261088190
Комментарии (0)