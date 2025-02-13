«Главный человек, с которым мы выстраиваем отношения – это мы сами»: что делать (и не делать!), если вы один в Валентинов день

Почему вообще на нас так давит 14 февраля?



Главный человек, с которым мы выстраиваем отношения – это мы сами. Это не просто красивые слова про любовь к себе (что это вот такое вообще?) или эгоизм. Это про то, как мы себя мотивируем: пинками или поддерживающими словами. Это про то, как мы с собой обращаемся, когда нам плохо: говорим «Вставай, тряпка» или сострадаем себе и бережем себя.

Люди не в паре испытывают больше тревожности почти в любые праздники: обостряется ощущение, что все вокруг с семьями или в романтических отношениях, а с тобой что-то не так. Этого ощущения будет меньше как раз в том случае, когда отношения с самим собой на данный момент ясны. Я знаю, чего хочу, почему на данном этапе я один, и если хочу отношений, то понимаю, зачем мне они нужны. Другими словами, нет побега от самого себя и есть честные ответы. Давление внешнее, пресловутого социума, будет попадать в нас, если есть соответствующее давление внутреннее, и начинать разбираться придется именно с него.



Как поддержать себя в праздники «для пар»?

Вопрос про поддержку не может быть универсальным. Каждому из нас в трудную минуту нужно разное: от объятий до выговориться. Ключ опять будет в знании себя: что может помочь именно мне. Тут в помощь и предыдущий собственный опыт и открытость всему новому. Если не хочется в этот день быть физически одному, то, конечно, лучше встретиться или созвониться с друзьями, с кем-то, с кем вы можете быть собой и разделить любую эмоцию – от тоски до радости.

Что делать, если кажется, что ты на всю жизнь останешься один?

Я очень люблю теорему Томаса из социальной психологии: «Если люди определяют ситуации как реальные, они реальны по своим последствиям». Другими словами: человек, который убедил себя, что он навсегда один по каким-то причинам, будет вести себя соответствующим образом и действительно в итоге останется один. Если же все-таки хочется что-то поменять, но это кажется трудным, то это повод для исследования и, как следствие, изменения своего поведения. И тут, конечно, добро пожаловать в кабинет психолога.

Как часто люди приходят в терапию с запросом: «Я не хочу быть один»?

Если мы говорим про запросы, связанные с отношениями, то чаще всего люди приходят разбираться, почему сценарии в личной жизни повторяются. Тема одиночества скорее звучит безотносительно того, в отношениях сейчас человек или нет. Мы будем сталкиваться и с экзистенциальным одиночеством (никто не может понять нас до конца), и с одиночеством в отношениях (когда нас как будто не слышат или не видят).

В то же время человеку нужен человек, от этого мы никуда не денемся. И какой бы ни был первоначальный запрос, очень большая часть того, что происходит в кабинете психолога про то, как в безопасном пространстве научиться выстраивать более-менее здоровые отношения с другими.